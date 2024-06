Az idei programsorozat mottója Gólpassz, és ennek szellemében nyílt meg a Küzdeni mindig, de feladni soha… – Mozaikok a 125 éves Ferencvárosi Torna Club és a kecskeméti sportélet jeles pillanataiból című tárlat a Cifrapalotában. A kiállítás műtárgyai a Fradi Múzeumból, illetve a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményéből származnak. A válogatott labdarúgót adó FTC történetéből összeállított tárlat a klub története mellett kiemeli a vármegyei vonatkozásokat is.

Programbőséggel várta a látogatókat Kecskemét a Múzeumok Éjszakáján

Fotó: Bús Csaba

A kiállítás nagy szerepet szánt a 76-szoros válogatott, jánoshalmi születésű dr. Fenyvesi Máté pályafutásának, az FTC és Kecskemét közös kapcsolódási pontjainak, az 1960-90-es évek labdarúgó sikereinek. A megnyitón Hajagos Csaba osztályvezető köszöntötte a látogatókat, és Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója nyitotta meg a tárlatot. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy az 1985 óta működő, és 2015 óta hivatalosan is állami múzeumnak számító Fradi Múzeum mintegy 3500 tárgya szisztematikus kutató- és gyűjtőmunka eredménye. Az új tárlat mellett természetesen az állandó kiállítás is látogatható volt, illetve szombaton volt a XII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé- Prófécia című időszakos kiállítás finisszázsa is. A gyermekprogramok mellett az AV Acoustic is koncertet adott a Cifrapalotában.

Moziparadicsom az Ifjúsági Otthonban

Az Ifjúsági Otthon is számos izgalmas és egyedi programot kínált a múzeumünnepen. Cinema paradiso, azaz Moziparadicsom címmel a mozitörténet megőrzött pillanatait mutatta be Csenkiné Túri Edit, az Otthon Mozi vezetője, aki többek között a hajdani kerekegyházi mozi relikviáit hozta el a tárlatvezetésre, sőt, egy ‘60-as évekből származó, valódi korlenyomatnak számító brigádkönyvet is láthattak a résztvevők.

Emellett volt Mese-váltó gyermekszínház, iletve Józsa Kata playback színházat szervezett Szerelmes történetek címmel, illetve a szabadkai Fabula Rasa Színjátszó Grund is ellátogatott Kecskemétre, és előadta A nagy hullám című darabját.

Huszárbemutató a Ráday Múzeumban

A Ráday Múzeumban is sokszínű kínálattal várták a betérőket. A lehet és kell szorításában címmel nyílt meg a 2014-ben elhunyt dr. Tóth Károly püspök emlékkiállítása. A tárlatot ft. Varga László nyugalmazott püspökhelyettes nt. Szabó Gábor nyugalmazott esperes nyitotta meg. A 200 éve született Muraközy Jánosra a Muraközy Szalon rendezvényén emlékeztek meg a festőművész családtagjaival. A többi program mellett Szabó Sándor tárogatóművész adott koncertet, és Vajda Rudolf huszárhadnagy tartott huszárbemutatót.