A beszélgetés elején Szabóné Bognár Anikó összegezte a Kecskeméti Katona József Múzeumhoz tartozó Cifrapalota felújításának legfontosabb pontjait. Az épület infrastrukturális fejlesztésére a Magyar Géniusz program keretében 96 millió forintot nyert a múzeum. A támogatás jóvoltából liftet építettek, légkondicionálták a második emeletet, megújították az állandó kiállítást. Az üveglift bár látványában modern, ugyanakkor jól illeszkedik a patinás épülethez. Akadálymentessé vált így a teljes épület, a tolószékkel közlekedők mellett a nehezebben mozgók is örömmel fogadják.

Szabóné Bognár Anikó, a a Katona József Múzeum igazgató-helyettese

Fotó: Rádió1 Gong

Megújult az állandó kiállítás

A népszerű tárlat mind arculatában, mind tartalmában megújult, a kor kihívásaira felelve egységes, modern látványvilággal, élményszerűbb tudásátadást biztosítva. A címe: Ezek a képek mind beszélnek.

A képzőművészeti törzsanyag festményeit nem cserélték le, de a környezet és az a bemutatási mód jelentős változáson ment át. Komoly szakmai fejlesztést is végrehajtottak, az ismeretanyag jó része immár érintőképernyős paneleken, illetve QR-kódokon keresztül ismerhető meg.

Gondoltak a gyerekekre is, ők is kaptak egy érintőképernyős panelt, melyen játékokat találnak, illetve új múzeumpedagógiai program is várja őket.

A kiállításon a kecskeméti művésztelep egykori alkotóinak, mint Farkas Istvánnak, Mednyánszky Lászlónak alkotásai mutatják be, és nagyobb teret kapott Tóth Menyhért munkássága is.

Időszaki kiállítások

A megújult állandó anyag mellett jelenleg időszaki kiállítás is látható, a Kortárs Keresztény Biennálé, és június 22-étől egy új anyag is megtekinthető a futballtörténelem kapcsán.

Múzeumok Éjszakája

Szombaton 18 órakor nyílik meg a Küzdeni mindig, de feladni soha című kiállítás, mely a 125 éves Ferencvárosi Torna Club sportrelikviáiból ad ízelítőt, és hozzá kapcsolódóan a helyi sportkörök múltját is megidézik. A tárlat a következő hetekben is megtekinthető.

Az est folyamán lesznek tárlatvezetések. A Menyus bácsi elvarázsolt állatai című gyerekprogram kapcsolódik Tóth Menyhért munkásságához, és éjszakai kreatív kuckó is izgalmasnak ígérkezik.