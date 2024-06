Versenytársak

A három mozi komoly versenytársat jelentett egymásnak. Az Árpád Mozinak bizonyítania kellett közönsége megnyeréséért. A moziszakmába vitéz Kovács László nem laikusként lépett be, előzőleg egyéves szaktanfolyamot végzett, és sikeresen levizsgázott. Mozi-üzemvezetőnek pedig az igen nagy tapasztalattal rendelkező, szakmai körökben elismert Csík Mihály, budapesti szakembert kérte fel. 1940 szilveszter éjjelén az Árpád Moziban rendezték meg a kecskeméti és bugaci felvételeket is magába foglaló, Sárga rózsa című új magyar film nyilvános magyarországi bemutatását. Az Árpád Mozi egy másik „történelmet is írt”: a későbbiekben itt vetítettek elsőként szélesvásznú filmet.

Kecskemét az 1940-es években

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A kecskeméti mozik is alátámasztják, hogy az 1930-as évek a mozihálózat kialakulásának jeles időszaka volt. A mozik abból a szempontból is kiemelkedők, hogy gazdasági téren hozzájárultak a helyi közösségek és a társadalom anyagi alapjaihoz, a különböző adók, járulékok befizetésével. Később kisebb mozik is nyíltak a Városi Mozinál, mint a Mesemozi vagy a Stúdiómozi az épület oldalában.

S mit mutat a mai tükör? A Városi Mozi épülete ma már a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Kamaraszínháza. Az Árpád Mozit 2000 körül lebontották. Az Otthon Mozi azonban a mai napig üzemel. Emellett a mozifilmrajongók a Malom Moziba járhatnak.