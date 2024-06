A Pintér Művek Haditechnikai Parkban tekinthető meg a 1418-as oldalsorszámú légijármű. Simon Róbert nyugállományú főtörzsőrmesterrel beszélgettünk a szervezetről és arról, mekkora munkát is jelent egy harci gép felújítása.

Az Ég Katonái Egyesület néhány tagja a közelmúltban felújított MiG-21-es előtt

Fotó: Barta Zsolt

Az egyesület elnöke műszaki szakemberként 2007-ig szolgált Kecskeméten, ott fejezte be a pályafutását. Mint mondta, közel negyed évszázadig tartotta karban, javította a Mig 21-esek, MiG-23-sok, a MiG 29-sek és az L-39-es gépek fedélzeti lokátorait és a hozzá tartozó műszereket. Ezek a berendezések jelentették egy-egy gép szemét a repülés során. A nyugalmazott altiszt elmondása szerint az egyesület születése valamikor 2008-ra datálható, amikor is egy baráti vacsorán vetődött fel a gondolat, hogy a pápai repülőezred utolsó parancsnokának, Lanecker József ezredesnek az emlékére kellene egy táblát állítani. Az emléktáblára még tizenhat szolgálat során elhunyt katona neve is felkerült.

Majd néhány évvel később a balatoni katonai üdülőben a már bezárt katonai repterek katonái gyűltek össze, felidézve a hazai légierő történetét, majd a leépítésének a folyamatát. Megfogalmazódott jó néhány katonában, hogy egy olyan szervezetet kellene alakítani, amely az egykor elhunyt pilótáknak állít emléket, így alakult meg Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület, amely ma 20 tagú, köztük pilóták, műszaki szakemberek és repülést imádó civilek csoportját fogja össze. Az egyesület tagjai jó néhány repülőt újítottak fel Kecelen, a Pintér Műveknél. Két éve készült el a Pintér József tiszteletére újra festett – 8202-es lajstrom számú – MiG- 21-es gép. Mellette áll az a 1418-as számozású gép, amelyet Magyari Béla kiképzett űrhajós tiszteletére mintegy két éven keresztül újították fel. Az egyesület tagjai közel ezer munkaórát töltöttek a munkával – mondta Simon Róbert nyugalmazott főtörzsőrmester.