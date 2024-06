– Egy ruha elkészítése is fontos, de amikor valaki úgy dönt, hogy valamilyen élethelyzetére kér egy egész ruhatárat, az sokkal izgalmasabb. Meg kell ismerni a személyiségét is, erre kell építeni valamit az adott élethelyzetre. A kollekcióimnak az volt az egyedisége, hogy magát a mintát is mi készítettük Lévayi Rékával. Mi találtuk ki a témát. Legutóbb éppen az egyik bajai helyen jött egy gondolat, hogy van egy női közösségünk, néha nyílt napokon találkozunk, tematikus előadást szervezünk, és erre a témára terveztünk anyagmintát, amiből aztán egy teljes ruhakollekció született – fogalmazott a Kretter Bea.

A stílustanácsadás rejtelmeiről beszélt Kretter Bea

Forrás: Beküldött fotó

Saját ruhamárkát alkotott Kretter Bea

A divattervező esetében sorsszerű volt, hogy erre a pályára került, mint mondta kezdetben grafikus vagy fotós szeretett volna lenni. Marosvásárhelyen született, ott járt művészeti iskolába, egész korán kiderült a tehetsége. Textiltervezőnek tanult először Kolozsváron, majd a budapesti MOME következett. Megalapította saját ruhamárkáját.

– Szerelemprojekt volt, több mint tíz évig tartott. Így lettem én divattervező, stílustanácsadó. A stílustanácsadás nem is a ruhákkal egy időben jött, mert 2017-ben, amikor vártam a kislányom, már érlelődött bennem a gondolat, hogy nem biztos, hogy én ezt továbbra is szeretném csinálni. Kicsit kevésnek, mókuskeréknek éreztem, hogy szezononként ki kell találni, meg kell tervezni egy témát fiktív karaktereknek. Nem ismertem közvetlenül a vásárlóimat, mert dizájnerboltokban árulták a ruháimat Budapesten, Szegeden, Győrben. Személytelennek éreztem. Ekkor találkoztam a szín-és alkatelemzéssel, valamint a tanácsadással – tette hozzá Kretter Bea.

Szerinte a stílusunk felfedezése éppen olyan, mint a lakberendezés, ahol van elegáns, klasszikus polgári stílus. Az öltözködésben is ki tudjuk deríteni azt, hogy inkább az elegancia, a klasszikus vonal az ami jól áll, hogy egy kevés ruhadarabból álló kapszula gardróbra, vagy egy kreatív, változatos és színes ruhatárra van szükségünk.

Segít a nőknek magukra találniuk

– Sokrétű és izgalmas feladat számomra a stílustanácsadás, sokkal inkább, mint amikor fiktív személyeknek terveztem ruhákat. Ezt követően már egész kollekciókat terveztem egy-egy személynek, a saját karakterére, stílusára. Úgy érzem, Baján a tanácsadások népszerűbbek, de az is igaz, hogy ha igazán mélyre szükséges ásni, akkor az ügyfelek megijednek kicsit. Összességében félnek attól, hogy jobban megismerjék magukat. Félnek, hogy kiderül valami. Azt gondolom nem hiába sodort ide az élet, hogy nekem nőknek kell segíteni önmagukra találni, mert ezen én is végigmentem. Még most is, hiszen ez egy életen át tartó dolog. Azok keresnek meg, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy mert valami nagyon rosszul működik. Persze van olyan is, aki nem engedi, nem tud megnyílni – tette hozzá.