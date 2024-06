A szakmákat népszerűsítő program ötlete Kisné Patai Edittől és Takácsné Veres Katalintól származik. Érdeklődésünkre elmondták, míg néhány évtizede az volt a bevett szokás, hogy a gyereknek legyen egy szakmája és érettségije, addig az elmúlt években ez megváltozott. Mivel minden szülő azt szeretné, hogy többre vigye a gyereke, mint ő és ne kelljen kétkezi munkát végeznie, a legtöbb gyereket főiskolára, egyetemre küldtek. Így viszont szép lassan elfogytak a szakemberek. Mára azonban ezt a tendencia kezd megfordulni és egyre jobban felértékelődik a jó szakmunkás. Négy öt éve érezhető, hogy egyre többen fordulnak a szakképzés felé – részletezte a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola két oktatója.

A Kis Szakik Hetét idén nyáron harmadik alkalommal szervezték meg a KSzC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban

Fotó: Vajda Piroska

Bemutatják a szakmák szépségeit a Kis Szakik Hetén

Arról is beszéltek, hogy az elmúlt években a technika fejlődésével együtt a szakmák is megváltoztak, amelyek így talán még vonzóbbak lehetnek a fiatalok számára, akik a Kis Szakik Hetén megismerhették a hagyományos feladatok mellett az újdonságokat is. Az oktatók arra törekedtek, hogy a kézműves foglalkozások keretében a szakmák szépségeire irányítsák a diákok figyelmét.

A Kis Szakik Hetén korábban a fiús és a lányos szakmákat külön választottuk, idén azonban kevesebb fiú jelentkezett, ezért vegyes csoportot is indítottunk, ahol a lányok kipróbálhatták a fiús szakmákat is. Nagyon élvezték. Így megismerhették a divatszabó, a szépészet, a szociális és egészségügyi ágazat, a cukrász és kereskedelmi szakmacsoporthoz tartozó foglalkozásokat, illetve az asztalos, a festő, az autószerelő, a burkoló és gépi forgácsoló szakmákat is – sorolta Edit és Katalin. Hozzátették, minden évben más-más feladatokat találnak ki, mert vannak olyan diákok akik évről-évre visszajárnak, és olyan is van, aki a Kis Szakik Hete hatására döntötte el, hogy autószerelő lesz.

A Kis Szakik Hetén nem csak a szakmákkal ismerkedtek a gyerekek. Délutánonként közös játékos, sport, művészeti, idegen nyelvi programokon vehettek részt.

Egyre több felnőtt tanul szakmát

Kisné Patai Edit és Takácsné Veres Katalin arról is beszámoltak, hogy a felnőttképzés is egyre népszerűbb iskolájukban. Sokan felnőttként ülnek újra iskolapadba, hogy új szakmát tanuljanak. Vannak olyanok is, akik diplomások, ennek ellenére kitanulnak egy szakmát, megvalósítva ezzel régi, gyerekkori álmukat. De volt már olyan is, hogy valaki azért tanulta ki a festő-mázoló szakmát, mert nem talált szakembert, aki az otthonukat kifestette volna. Olyan is előfordult már, hogy valakinek a hobbija a cukrászat volt és ezt akarta tovább tökéletesíteni a felnőttképzésen szerzett tudásával.