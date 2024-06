Hagyománnyá vált Kecskeméten, hogy a nagyszabású Együtt a művészetért! Díjátadó Gálát tekintheti meg a közönség az évad emlékezetes záróakkordjaként. A gálaműsort idén is Szente Vajk, a Kecskeméti Nemzeti Színház főrendezője állította össze, s ezúttal is Märcz Fruzsina és Járai Máté színművészek vállalták magukra a műsorvezető szerepét a vissza- és előretekintéseken túl megannyi megható és humoros pillanatot is tartogató rendezvényen.

A Kecskeméti Nemzeti Színház idei évadának legjobb művészeit díjazták

Fotó: Benkő Emese

A Meseautó fülbemászó dalai, az Egy a párna és az Új élet vár ezúttal is felpezsdítették a hangulatot, előbbit Járai Máté, Kovács Gyopár, valamint Venczli Zóra, utóbbit Kovács Gyopár és Venczli Zóra előadásában láthatta a közönség a színház énekkari művészeivel és balett-tagozatával kiegészülve. Csodálatos duettet láthattak a nézők Bori Réka és Varga-Huszti Máté előadásában Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című musicalből, továbbá a Gianni Schicchi című operából ugyancsak felidéztek egy részletet Laczák Boglárka, Károly Kati és Schupp Gabi szereplésével, valamint a Felhangolva szereplői – most a társulattal kiegészülve – nosztalgiáztak a darabból. A Kecskeméti Nemzeti Színház balett-tagozata, a Kecskemét City Balett ebben az évadban a Carmina Buranát állította színpadra, amelynek egy elemi erejű részletét adták elő a teátrum táncművészei.

A következő évad ígéretes bemutatói közül néhányból már ízelítőt is kapott, aki ellátogatott a gálára: a Leányvásár című operettből a Kettecskén hangzott el Bori Réka és Orth Péter előadásában, illetve A trón című musicalt Koltai-Nagy Balázs harangozta be az Ébredj, tavasszal. Emellett természetesen nem maradhattak el a már megszokott humorforrások sem: az álhíreket idén Csapó Virág, Csombor Teréz, Fazekas Géza, Sipos Imre, Sára Bernadette, Lakatos Máté, Pál Attila, Körtvélyessy Zsolt, Szegvári Júlia, Hajdú Melinda és Hegedűs Zoltán prezentálta, míg a nézők aranyköpésein ugyancsak kacaghatott a közönség. Önálló produkciók szintén színesítették az évadzáró eseményt: a The virgin mary és a Ride the chariot című dallal az énekkar állt színpadra, Szabó Dorottya az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem című Cserháti-slágerrel, Járai Máté pedig a Gyere te nímanddal szórakoztatta a nagyérdeműt.