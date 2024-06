Minek köszönhető az óriási győzelem? – többek között erről is kérdeztük Baja újdonsült polgármesterét.

Kálmánné dr. Bari Bernadett, Baja új polgármestere

Fotó: Márton Anna / archí-felvétel

– A 2019-es választások után hat fővel állt fel a Fidesz–KDNP frakciója. Akkor megfogalmaztuk, hogy annak ellenére, hogy a 15 fős testületben ellenzékbe kerültünk, ugyanúgy a bajaiak érdekeit képviselve fogunk dolgozni, hiszen elsősorban erre a feladatra jelentkeztünk. Azt gondolom, hogy aki az elmúlt években követte a bajai közélet eseményeit, a testületi üléseket, ezen keresztül a frakciónk munkáját, láthatta, hogy tartottuk magunkat ehhez a vállaláshoz. A frakciónk egységes maradt, és most az önkormányzati választásokra olyan jelöltekkel egészült ki a csapatunk, akikkel évek óta együtt dolgoztunk, közösek voltak a céljaink, az elképzeléseink – mondta.

– A kampányra készülve fogalmazódott meg bennünk az a szándék, hogy egy olyan programot állítsunk össze, amely ténylegesen a bajaiak elképzeléseit tartalmazza, arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan képzelik el Baja jövőjét a következő évtizedben – tette hozzá.

Mint mondta, év elején egy kérdőívet állítottak össze azokból a témakörökből, amelyeket a bajaiak visszajelzései alapján a legfontosabbnak ítéltek meg és ezzel közös gondolkodásra hívták a lakosságot.

– Nagyon népszerűnek bizonyult az akció, közel hatezren vettek részt a kérdőív kitöltésében, erre az alapra lehetett utána építkezni, így született meg a Bajaiak Programja, amely a kampányunk egyik legfontosabb eleme volt – mondta Kámánné Bari Bernadett.

– Az eredmények ismeretében azt gondolom, kijelenthető, hogy a bajaiak értékelték azt, hogy kikérjük a véleményüket, köszönöm, hogy sokan támogattak minket ebben a munkában. A sok személyes találkozás, a jó hangulatú rendezvények mind a közös gondolkodás irányába hatottak. Ez úton szeretném megköszönni képviselőtársaimnak és kollégáimnak mindazt a rengeteg munkát, amelyet a kampány során végeztek. Az elért eredmény mindannyiunk közös sikere – tette hozzá.

Arról is kérdeztük a polgármestert, hogy mi a legfontosabb a közeljövő teendőit illetően. Mint elmondta, ez az átmeneti időszak meglehetősen furcsa helyzetet teremt, hiszen már tudják, hogy októbertől az ő feladatunk lesz a város vezetése, jelenleg mégis az a helyzet áll fenn, ami a választásokat megelőzően. Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi képviselőkkel együtt továbbra is ebben a minőségben dolgoznak, a bajaiak érdekeit képviselve.