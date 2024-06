Paradicsom Fesztivál 1 órája

Kőleves is főztek a jászszentlászlói falunapon – galériával, videóval

Tizedik alkalommal rendeztek Paradicsom Fesztivált a hétvégén Jászszentlászlón. A jubileumi falunapon ezúttal is gazdag programválasztékkal várták a falubelieket. Az esemény kiemelt látványossága idén is a motorosok felvonulása volt, de nagy sikert aratott az első alkalommal meghirdetett főzőverseny is. Az egyik bográcsban például kőleves főztek.

Vajda Piroska Vajda Piroska

Évtizedes hagyományt folytatva rendezték meg a község egyik legnépszerűbb eseményét a Paradicsom Fesztiválra keresztelt falunapot a hétvégén Jászszentlászlón, a Győrök Imre Sporttelepen. Kőleves is főztek a jászszentlászlói falunapon

Fotó: Vajda Piroska Az háromnapos eseményről Patyi Norbert, alpolgármesterrel beszélgettünk, aki elmondta, nagyon jó közösség összekovácsoló ereje van a falunapnak. Sokan csak ilyenkor találkoznak, beszélgetnek egymással. Megtudtuk, idén első alkalommal rendezték meg a főzőversenyt, amire hét csapat nevezett. A bográcsokban babgulyás, csilisbab, kakashere pörkölt, birka pörkölt és még kő leves rotyogott. Elismerés a leköszönő polgármesternek Hagyománnyá vált Jászszentlászlón, hogy a falunap keretében adják át a községi elismeréseket. Így volt ez a hétvégén is, ezúttal Nagy András, leköszönő polgármester vehette át a Jászszentlászlóért kitünetést. Patyi Norbert alpolgármester elmondta, tavasszal Jászszentlászló megalakulásának 150 éves évfordulója alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen már két községi elismerést átadtak. Az egyiket posztumusz Jászszentlászló Községért kitüntetést dr. Fodor István Ferenc népművelő-könyvtáros, helytörténész, Jászjákóhalma rendszerváltó polgármestere kapta, akinek kezdeményezésére indult el a kapcsolat 1968-ban a két település között. A másikat pedig Rókus Róbert, pedagógus a településéért végzett odaadó munkájáért, közösségépítő helytörténeti tevékenységéért vehetett át. Nagy András polgármester kitüntetését eddig titokban tarották, csak a szombati falunapon értesült róla.

Motoros felvonulás a jászszentlászlói falunapon Fotók: Vajda Piroska

Az alpolgármester hangsúlyozta, Nagy András nagyon sokat tett a településért. Lelkes és kitartó munkájának köszönhetően irányítása alatt számos komolyabb beruházás valósult meg a településen. Patyi Norbert szerint, Jászszentlászló jobban járt Nagy Andrással, mint Nagy András Jászszentlászlóval. A kőleves nem csak a mesében létezik A jászszentlászlói önkormányzat csapata, a Csodacsapat kőlevessel nevezett a főzőversenyre. A főszakács Dékány Dóra elmondta, az általuk készített kőleves hasonlít a hagyományos gulyásleveshez, amiben a köveket az apró húsgolyócskák jelképezik. A gombócokat darálthúsból és rizsből gyúrták, vöröshagymával, fokhagymával, petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítették.

Egy másik csapat szoljanka levest főzött. Az oroszok által kedvelt ételt a savanyúkáposzta teszi igazán különlegesség. A Motoros Baráti Kör egyik bográcsában kakashere pörkölt, a másikban birkapörkölt rotyogott. De gulyáságyúban és még vizeskannában is készült étel a jászszentlászlói falunapon. Programokban nem volt hiány Pénteken a térségi citerások találkozójával kezdődött a falunap Jászszentlászlón a Győrök Imre sporttelepen. A citerások bemutatkozása után diszkóval zárult a nap. Két lemezlovas: Varga Kornél és Cooky szolgáltatta a zenét. Szombaton 9 órakor indult a Vas Zoltán-emlékfutás, 11 órakor látványos motoros felvonulást tartottak a Jászszentlászlói Motoros Baráti Kör tagjai. Meghívásukra közel kétszáz helyi és környékbeli motoros érkezett a falunapra. A délutáni szórakoztató műsorok sorában volt solymászbemutató, szenior örömtánc, extrém bike show, bringsuli. Fellépet Nokta Gábor vezetésével a Jászszentlászlói Cifra táncegyüttes, Kőhalmi Ferenc bűvész és a Silver Step táncstúdió. A programokat a Kormorán együttes élő koncertje, tűzijáték és utcabál zárta. Vasárnap este a Bugaci Tanyaszínház a Páros élet pajzán széki történetek című vígjátékát nézhetik meg az érdeklődők a művelődési házban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!