A programok összeállításánál minden korosztályra gondoltak: a bemelegítés után többek között lézeres szimulációs pályán harcolhatnak a fiatalok, haditechnikai kiállítás és muzeális gépek várják a látogatókat, illetve megtekinthető egy kiállított Gripen is. Természetesen nem maradhat el a gépek felszállása sem, több Gripen is elrugaszkodik a földről, és demo repülést is láthatnak a kilátogatók. Ezek mellett VR-szemüveg és a mozgásokat követő szék segítségével szimulátorban élhetik át, hogy milyen egy vadászgépet vezetni. Minden évben különösen népszerű a szolgálati kutyás bemutató, ahol a kutyás katonák bemutatják, mire képesek szeretett négylábú bajtársaik.

Színes programokkal készültek a kecskeméti repülőbázison az Iskolások hetén

Fotó: Horváth Péter

Tóth százados elmondta: a rendezvény célja közelebb hozni a fiatalokhoz a honvédelem ügyét, és vonzóvá tenni számukra a katonai hivatást. Ennek érdekében minden évben hozzátesznek valami pluszt a programhoz.