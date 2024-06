Melyek az inzulinrezisztencia tünetei?

Vékony testalkat esetén nehezen vagy egyáltalán nem tud hízni

Túlsúly vagy elhízás esetén fogyási nehézségek (diéta ellenére)

Gyakori hirtelen éhségérzet

Cukros ételek fogyasztása után remegés, izzadás, koncentrációs zavarok

Szőrösödés nemkívánatos helyeken (nőknél: bajusz, áll, has, mell)

Pattanásos, zsíros bőr

Fejfájás, migrén, esetleg depresszió

Rossz alvás gyakori ébredésekkel

Rendszertelen menstruáció

Teherbeesési képtelenség

Férfiaknál merevedési zavar, illetve hajhullás, korai kopaszodás

Hogyan zajlik inzulinrezisztencia gyanúja esetén egy vizsgálat?

Az inzulinrezisztencia vizsgálat a panaszok, tünetek és a családi kórtörténet kikérdezése mellett vérvételből és ultrahang vizsgálatból áll.

Először terheléses vércukorvizsgálatot kell végezni (OGTT): az éhgyomri vérvételt követően 75 gramm szőlőcukrot tartalmazó 3 dl folyadékot kell elfogyasztani 5 perc alatt. Ezt követően 2 órával (bizonyos esetekben 30, 60, 90 perc után is) ismételten vérvétel történik. Ezekben az időpontokban nemcsak a vércukorszintet mérik, hanem az inzulinszintet is.

Ezután meg kell határozni a HOMA-indexet: az éhgyomri vércukorérték és az éhgyomri inzulinszint szorzatából számolandó úgy, hogy ezt az értéket elosztják 22,5-del. Ha ez a szám 2 alatt van, az inzulinrezisztencia lehetősége elvethető, ha 2-4 közötti, úgy a jelenléte valószínű, 4 feletti érték esetén pedig igazoltnak tekinthető.

Kiegészítő vérvételként a pajzsmirigy hormonok (TSH, FT3, FT4) vizsgálata is szükséges, mert az inzulinrezisztencia és a pajzsmirigy alulműködés gyakran együtt járnak. D-vitamin hiány, vérszegénység és magnézium hiány irányába is szükséges laborvizsgálat, mert ezen állapotok is hozzájárulnak az inzulinrezisztencia, PCOS és következményes betegségek kialakulásához.