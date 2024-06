Kecskemét 1 órája

Tóthné dr. Agárdi Szilvia: Az egészséges szervezetet is megviseli az extrém meleg

Az iskola végeztével megkezdődött az igazi nyár is, nem is akárhogyan, hiszen a meteorológiai előrejelzés alapján az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a héten, szerdától szombat éjfélig. Az időjárás okozta extra megterhelés nemcsak a krónikus betegeket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. Ennek kapcsán látta el jó tanácsokkal az olvasókat Tóthné dr. Agárdi Szilvia, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Sürgősségi és Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa.

Horváth Péter Horváth Péter

A kórház közösségi oldalán megjelent tájékoztatóban a főorvos azt javasolja, hogy lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 15 óra között. Tóthné dr. Agárdi Szilvia, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Sürgősségi és Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház – Nagyon fontosnak tartom a megfelelő öltözködést, inkább a természetes anyagból készült, laza öltözetet válasszuk. Fejünkön viseljünk kendőt, kalapot, hordjunk UV-szűrős napszemüveget. Bőrünk védelme érdekében használjunk magas faktorszámú naptejet, mely kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az óvintézkedés nemcsak a strandolás idején fontos, hanem kiránduláskor, kerti munkálatokkor, vagy ha csak egyszerűen ügyeket intézünk és gyalogosan közlekedünk a városban – tanácsolja a főorvos. – A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, kisgyermekek és az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegeket viseli meg leginkább a hőség. A kismamákat ilyenkor külön figyelmeztetik a szülész-nőgyógyász kollégák és a védőnők is – folytatta a meleg kapcsán a legfontosabb tudnivalókat az osztályvezető. – Nemcsak nekik, mindenki számára fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Felnőtteknek minimum napi 2,5–3 liter, és ha lehet, ne cukros üdítőket, hanem vizet, gyümölcsteát fogyasszunk. Együnk hűtött gyümölcsöket, jégkrémet, fagylaltot, salátákat, ezekben a napokban a nehéz ételeket lehetőség szerint kerüljük. Ne fogyasszunk alkoholt és minimalizáljuk a koffeinadagunkat – szólt a hidratálás és a megfelelő étkezés fontosságáról. A krónikus betegek kapcsán a főorvosnő kiemelte, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek bevételéről se feledkezzenek meg a meleg napokon sem. – Van, akinek evidens, de nem árt felhívni a figyelmet arra sem, hogy autóba zárva még pár percre se hagyjuk gyerekünket, háziállatainkat. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot – emelte ki a sürgősségi ellátás vezetője. Tóthné dr. Agárdi Szilvia végül felhívta a figyelmet a helyes klímahasználatra is. A hirtelen nagy hőmérsékletkülönbséghez nehezen tud szervezetünk alkalmazkodni, 35 fokos kinti hőmérséklet esetén ne 20 fokra állítsuk klímánkat, a kinti és benti hőmérsékletkülönbségre 8–10 fok az ajánlott.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!