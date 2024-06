A napokban 35 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet. Ezen időszak alatt nemcsak az emberek, hanem házi kedvenceink hővédelmére is fokozottan ügyelni kell, hiszen nem csak rosszullét lehet a nem megfelelő tartás eredménye, hanem el is pusztulhatnak a kutyusok a hőgutától – hangsúlyozta Szabó Attila.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Azt javasolja, hogy a szélsőséges melegben árnyékos helyet biztosítsunk kedvencünknek, és autóban egy percre se hagyjuk őket. A séta időpontját is javasolt a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni. Ha mégis napközben vinnénk el sétálni a kutyát, olyan helyet válasszunk, ahol kevesebb a betonfelület, hiszen a tappancsuknak forró lehet a talaj, ami égési sérüléseket okozhat. Séta közben is legyen nálunk ivóvíz, sűrűn itassuk kutyánkat, lehet őket hűteni is, nyakuknál, fültövüknél – mondta a szakember.

A kutya előtt mindig legyen friss ivóvíz, és lehetőleg minél többször cseréljük, hiszen hamar megmelegszik. Ajánlott többször is hideg vízzel fellocsolni a kutya helyét, ezzel hűsítve a testét. Azokat a kutyákat, melyeknek a szőrzete nyírást igényel, tartsuk karban, vedlés esetén pedig fésüljük ki.

A sajnálatos módon láncon lévő kutyákat ilyenkor javasolt elengedni, ha ez nem megoldható, akkor hűvös helyre tegyük őket. Szabó Attila hangsúlyozza, hogy a betonkarika, vashordó egyébként sem kutyának való hely, de ilyenkor halálos is lehet.

A szakember tippje a gazdiknak: pár ezer forintból jó kis medencét lehet készíteni a kutyáknak, homokozóból vagy bármilyen más műanyag kádból.

A hőguta komoly egészségügyi károsodást, akár halált is okozhat

Szabó Attila kihangsúlyozta: ebben a különös melegben, nem megfelelő tartás esetén hőgutát is kaphatnak kedvenceink. Hőguta akkor történik, ha a termelődő hő mennyiségét a szervezet nem képes leadni. A magas hőmérséklet olyan kémiai reakciókat vált ki, mely során leépítik a testből a sejteket, ami aztán kiszáradáshoz és vérsűrűsödéshez vezethet. Ez nagyon nagy terhet ró a szívre, és vérrögök alakulhatnak ki, aminek következtében a szövetek elhalhatnak. A máj, az agy és a belek sejtjeit támadja meg rendszerint először, és ez nagyon gyorsan bekövetkezhet. A normál testhőmérséklet a kutyáknál 38-39 Celsius-fok. Ha a hőmérséklet eléri a 41 C fokot, a kutyát agykárosodás veszélyezteti, valamint fennáll a létfontosságú szervek leállásának kockázata. A test hőmérsékletének csökkentése elengedhetetlen. Annak a kutyának is, amely felgyógyul, maradhatnak vissza szervi károsodásai, és élethosszig tartó egészségügyi problémái lehetnek – nyomatékosította Szabó Attila.

A hőguta tünetei lehetnek a gyors lihegés, hasmenés, hányás, szédelgés, szapora szívverés, megemelkedett testhőmérséklet, végül eszméletvesztés és kóma.

Szabó Attila kiemeli: ha már bekövetkezett a baj, a gazda vigye hűvös, akár légkondicionált helyre az ebet, adjon neki vizet. Ha nem akar inni ne erőltesse a kutyatulajdonos, de nedvesítse meg a kutya nyelvét. Ekkor hűsíteni kell a kutya a testét: vizezze be a tarkóját, hasát, lágyékát, de még jobb, ha nedves törölközőt tesz rá a gazda. Ezt követően feltétlenül vigye el állatorvoshoz – hangsúlyozza a szakember.