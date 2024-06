Hangszerként is helyt áll az acélszobrászati művekből nyílt kiállítás egyik alkotása.

Tizedik alkalommal rendeztek Paradicsom Fesztivált a hétvégén Jászszentlászlón. A jubileumi falunapon ezúttal is gazdag programválasztékkal várták a falubelieket. Az esemény kiemelt látványossága idén is a motorosok felvonulása volt, de nagy sikert aratott az első alkalommal meghirdetett főzőverseny is. Az egyik bográcsban például kőleves főztek.