Alak a térben – Benes József művészetéről címmel mutatták be Benes József vajdasági származású festőművész-grafikus munkásságába átfogó betekintést nyújtó kötetet a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A könyvbemutatón Füzi László, a Forrás főszerkesztője beszélgetett a Benes Józsefről készült könyv alkotóival. A bemutató egyben kiállításmegnyitó is volt, ahol Munkácsy-díjas Benes József munkái tekinthetők meg, illetve ezzel a 95. Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozata is elkezdődött.

Felülnézetből már látható az új kiskunhalasi vasútállomás formája

Fotó: Pozsgai Ákos

Fentről nézve lassan kirajzolódik a megújuló vasútállomás szerkezete Kiskunhalason. A vágányok kétharmadát már lefektették, a két aluljáró építése is jól halad, és hamarosan a felsővezeték-hálózatot tartó oszlopok is a helyükre kerülnek.

Van esély Vitézy Dávid győzelmére.

A Kecskeméti Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt egy férfival szemben. Az elkövető 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta.

Mélykúti dílerekre csapott le a rendőrség.

Harmadik polgármesteri ciklusát kezdheti meg Szemereyné Pataki Klaudia Kecskeméten októbertől, miután győzelmet aratott a vasárnapi helyhatósági választáson. Szemereyné Pataki Klaudia a Rádió 1 Gong Téma című műsorában beszélt az eredményről.

Azerbajdzsánban, pontosabban Bakuban rendezték meg a 23-as birkózó Európa-bajnokságot. A soltvadkerti Virág Zsófia élete eddigi legjobb eredményét érte el, mert a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Az önkormányzati választás óriási Fidesz–KDNP győzelmet hozott június 9-én Baján. Kámánné dr. Bari Bernadett polgármester vezeti a várost a következő ciklusban. A bajai képviselő testület szinte teljesen megváltozik októbertől, tíz Fidesz–KDNP-s és négy ellenzéki képviselővel dolgozhat a következő ciklusban. Az elért eredmény előzményeiről és a közeljövő terveiről nyilatkozott hírportálunknak Kámánné dr. Bari Bernadett.

Csütörtök délután 15 óra után nem sokkal Vaskút belterületén, a Kossuth Lajos utcában személyautó gázolt el egy gyalogost – közölte Szabó-Dabis Krisztina, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.