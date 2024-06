Pozitívan értékelték a szakemberek a hidrogénbusz tesztüzemét Kecskeméten, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. országos kísérleti hidrogénbusz projektjének keretében. A tapasztalatokat Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ ügyvezetője és dr. Homoki Tamás alpolgármester összegezte.

Elkezdődött a Magyarországi Bábszínházak Találkozója Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Szombat délelőtt kezdődött a bábszínházak találkozója, melynek megnyitóját a Ciróka Bábszínházban tartották. A kétévente megrendezett, 32 éves múltra visszatekintő találkozó immár a 16. a sorban. Az öt nap alatt 28 társulat lép fel, összesen 34 színháztermi és 7 szabadtéri előadást mutatnak be. A Ciróka Bábszínház mellett a Kelemen László Kamaraszínház, a Ruszt József Stúdiószínház, a Hírös Agóra és az Ifjúsági Otthon ad helyet a programnak.

Egymásba hajtott két személykocsi az M5-ös sztráda Kecskemét felé vezető oldalán, az inárcsi pihenőnél.

Az iskola végeztével megkezdődött az igazi nyár is, nem is akárhogyan, hiszen a meteorológiai előrejelzés alapján az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a héten, szerdától szombat éjfélig. Az időjárás okozta extra megterhelés nemcsak a krónikus betegeket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. Ennek kapcsán látta el jó tanácsokkal az olvasókat Tóthné dr. Agárdi Szilvia, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Sürgősségi és Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa.

Pénteken Kecskeméten a városháza dísztermében adták át a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek mandátumleveleit.

Csaknem száz, mindenre elszánt tűzoltó mérte össze akaraterejét, kitartását, bátorságát és állóképességét Szombathelyen, a „TFA-FCC HUNGARY Szombathely”, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóversenyen pénteken – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A Menzán innen – Menzán túl című időszaki kiállítás megnyitóját június 21-én, pénteken tartották Kecskeméten a Bozsó Gyűjteményben.

Közel egy évvel azután, hogy métereket zuhant egy díszletelemről a Nemzeti Színház két színésze, péntek este újabb baleset történt előadás közben, ezúttal azonban a Vígszínházban.