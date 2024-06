Kiskunhalas határában a települést jelző táblánál várta Fülöp Róbert polgármester a negyven nappal ezelőtt a németországi testvérváros, Kronachból gyalog elindult Helmut Böhnlein veterán túrázót, aki több mint ezer kilométert tett meg.

Negyven napig gyalogolt a németországi testvérvárosból Kiskunhalasig a veterán túrázó

Fotó: Pozsgai Ákos

Május 21-én kezdődött el egy rég várt beruházás a kecskeméti Széktói Stadionban, hiszen elindult a centerpálya teljes cseréje és felújítása. A Széktói Stadionban zajló munka jelenlegi állapotáról és a tervezett menetrendről dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője adott helyzetjelentést.

Sorban érkeztek a feljelentések májusban járműfeltörésekről a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra. Egy hét leforgása alatt fél tucat autónak törte ki valaki az ablaküvegét, majd elvitt mindent, ami a keze ügyébe akadt.

Évek óta nem volt ilyen izgalmas a vármegyei első osztályú bajnokság hajrája, az aranyéremért még két csapat futott versenyt az utolsó fordulóban. A Kunbajának egy Hartán aratott győzelem elég lett volna a bajnoki címhez, hiába vezettek azonban 2-0-ra is, a Harta fordított Ivacs Gábor mesterhármasával, aki a gólkirályi címet is elnyerte. Vele beszélgettünk.

Vasárnap Kecskeméten, a csak fényt látó Pataki Olíviáért ismét nagyszabású gyermekkoncertet szerveztek. A délelőtt sztárfellépője Kalap Jakab volt.

Bács-Kiskun vármegye több települését is új polgármester vezetheti ősztől. Több településen is elsöprő győzelmet arattak a kormánypártok és akadt, ahol nem kapta meg a további bizalmat a jelenlegi polgármestere. A győztesek közül többen is nyilatkoztak hírportálunknak a választás éjszakáján.

A tavaszi jótékonysági ovis bálon összegyűlt 938 ezer forint adományból vásárolt egy interaktív digitális táblát és hozzá guruló állványt a kunfehértói Mosolyvár Óvoda és Mini bölcsőde részére az intézmény szülői munkaközössége.

A helyi Csicsergő óvodában komoly figyelmet fordítanak a természetvédelemre, a környezettudatos életmód népszerűsítésére és a madárbarát szemlélet kialakítására. Nem véletlen, hogy az intézmény elnyerte a Zöld Óvoda címet. Az erről szóló emléktábált a napokban a természetvédelmi világnaphoz és óvodai ünnephez kötve leplezték le.