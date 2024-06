Márciusban tesztelték a Solaris Urbino 12 hydrogen típusú hidrogén üzemanyagcellás demobuszt. Ebben a járműben hidrogén az üzemanyag, amelyet üzemanyagcella alakít át elektromos árammá, és a hajtást elektromotorok biztosítják. A melléktermék, ami a kipufogón távozik, tiszta vízpára. Az autóbusz üzemanyag-ellátását a Messer Hungarogáz Kft. biztosította egy mobil hidrogéntöltő-egységgel. A hidrogént biztosító Messer Hungarogáz részéről sok segítséget és szakmai támogatást kaptak.

Jól vizsgázott a hidrogénhajtású busz Kecskeméten

Fotó: Beküldött fotó

Hosszú távú megoldást jelentenek a hidrogénhajtású buszok

A tesztüzem tapasztalatai és a város sajátosságai alapján a hidrogénbuszok hosszú távon is életképes megoldást kínálhatnak Kecskeméten. A hidrogénalapú technológia nemcsak a városi közlekedésben, hanem más közszolgáltatásokban és ipari célokra is használható lehet. Kecskemét, mint a hidrogén technológia úttörő alkalmazója, és a hidrogén szakmai műhelyt működtető Neumann János Egyetem városa, tovább csökkentheti szén-dioxid-kibocsátását, és példát is adhat más települések számára a fenntartható városüzemeltetés kialakításában. A megfelelő pályázati források rendelkezésre állása kulcsfontosságú a sikeres átállásban, és a hidrogéntechnológia terjesztésében.

Kecskeméti közösségi közlekedésben is aktuálissá válhat majd a hidrogénflotta bevezetése

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO) ügyvezetője kiemelte, hogy a hidrogénbusz tesztüzemével kapcsolatban rendkívül pozitívak a tapasztalataik. Azért is fontos ez, mert egy város működtetésében évekkel, évtizedekkel előre kell gondolkodni. A dízelek 2030 körül kifutnak, és ha a hidrogén tapasztalatok jók, akkor erre az időre akár aktuális lehet hidrogénflotta bevezetése is.

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO) ügyvezetője

Fotó: Beküldött fotó

A Solaris hidrogéncellás tesztbusz tervszerű karbantartása márciusban történt, ezeket a feladatokat közszolgáltatási partnerük, az Inter Tan-Ker Zrt. műszaki kiszolgálást végző kollégái is láthatták. Két, nem autóbuszvezető munkatársat képeztek ki a hidrogén töltésére, akik a hidrogén kezelésével kapcsolatos megfelelő jogosításokat is megszerezték. A tesztüzemre történő szakmai felkészítés nagyon fontos volt, amelynek eredményeként mindenki számára kiderült, hogy a hidrogéntől nem kell félni, csak tisztelni. A hidrogén üzemanyagcellás autóbusz, amelyet a hidrogénből nyert árammal elektromos motorok hajtanak, vezetési szempontból nagyon hasonló a hibridekhez, ezért nem okoztak meglepetést az autóbuszvezetőknek. Amit ők is, és az utasok is észrevehettek, hogy ez a legcsendesebb jármű a város utcáin.