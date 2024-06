A Vári-szakképzőben magas szintű gépészeti képzés zajlik, az oktatók és az iskola tanulóinak tudását azzal is igyekszik naprakészen tartani, hogy az ipar szereplőit szólítja meg és igyekszik a különböző vállalkozásokkal szoros kapcsolatot tartani a duális képzés adta kereteken túl is.

A korszerű hegesztéstechnika állt a szakmai nap középpontjában

Fotó: Vári Szabó István Szakképző Iskola

Hegesztőket és gépész szakirányú szakembereket hívtak el egy országjáró nemzetközi szakmai nap keretében szervezett előadásra és gyakorlati bemutatóra, ahol az érdeklődők a hegesztéssel, vágással, automatizálással, robotizációval és lézerhegesztéssel tudnivalókról kaptak hasznos információkat.

A gyakorlati bemutatókat megelőző előadásokon az érdeklődők megismerkedhettek a Hegesztési eljárások című tankönyvvel és a Hegesztés és vágás a jövő tükrében című szakmai könyvvel. A szakkönyv 21 céget mutat be, akik szinte a nulláról lettek milliárdosok, mindkét kötet szerzője: Szabó Andrea, hegesztő szakértő a TÜV Thüringen Hungary Kft. munkatársa és Heinrich Rezső. A szakmai napon az Invent Welding Kft., a ReWerob Solutions Kft., a Vector Steel Kft. és a Teqball Kft. szakértői is részt vettek, akik az elméleti kérések mellett a gyakorlati tudnivalókról is tájékoztatták az érdeklődőket.