Cirokseprű készítése sem maradt titok a látogatók előtt

A hetvenkilenc éves kerekegyházi Líber István a seprűkötést mutatta be, az idős mester hatvan éve űzi mellékállásban a szakmát. – Lajosmizsén, a háziiparban sajátítottam el a seprűkészítés fortélyait. Az elmúlt hat évtized alatt nem telt úgy el egy nap, hogy nem gyakoroltam volna a mesterséget. A seprű alapanyaga a cirok. A cirokseprű készítése a kalász áztatásával, kénes fehérítésével veszi kezdetét. Ezt követően söprűkötő-gépen dróttal a nyélre kötözöm és színes madzaggal körülhurkolom, varrom a szálakat, majd a végét egyenesre vágom – fogalmazott Líber István.

Teakóstolásra is jutott idő

Beliczai János kecskeméti gyógynövényes különleges teáit is megkóstolhatták az rendezvény vendégei. – Kerekegyházára több citromfű, diófalevél, galagonya és menta teát hoztam el. Emellett egy érdekességgel, az édesgyökérrel is készültem. A hazánkban is megtermő növényt, ami egy természetes édesítőszer, nem igazán ismerjük. Az íze a cukortól és a méztől kicsit eltérő, ám semmilyen káros hatása nincs szervezetünkre – sorolta Beliczai János.