Obbágy Tiborné igazgató elmondta, hogy az épületen teljes tetőcserét végeztek, ami szigetelést is kapott, a tető mellett csatornahálózatot építettek ki, a főbejárat és a gazdasági bejárat felett előtetőt létesítettek, valamint új, fedett kerékpártátoló került a főbejárat mellé. Felújították a kerítést is, melynek betonalapját javították, illetve új festést kapott. Megújultak a teraszok, és új tető került föléjük. Folyamatban van egy KRESZ-pálya kialakítása, emellett befejezték a belső irodák és az előtér festését. A növények immár megújult, gyöngykaviccsal bevont betonvályúban pompáznak az udvaron, ahonnan az elszáradt virágokat eltávolították, és a látogatók új növényeket is ültettek, amit a Gyenes Kertészet ajánlott fel az udvar szépítésére, Tóth Attila kezdeményezésére.

Virágokat ültettek a megújult Nyitra Utcai Óvodában

Fotó: Bús Csaba

A felújítás egészében önkormányzati forrásból valósult meg – hangsúlyozta a Nyitra utca óvodát meglátogató Szemereyné Pataki Klaudia. A polgármester elmondta, hogy a közel ötvenéves intézmény rászolgált már a felújításra, ezért komolyabb összeget fordított erre a célra az önkormányzat. Mint fogalmazott, folytatják, amit elkezdtek, és örömmel tölti el, hogy Tóth Attila és Gyenes István együttműködése nyomán a gyermekek élvezhetik a színpompás növények szépségét az udvaron.