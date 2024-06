Járdi Ádám, a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke is kiemelte a hazai fejlesztéseket, mint például a felújított 250 csarnokot, melyek között ott van a keceli is. Bács-Kiskunban a környéken az elmúlt időszakban Bácsalmáson, Kiskunhalason, Soltvadkerten, Kiskőrösön vehetett részt új vagy felújított sportcentrum átadásán.

Köszöntötte a közönséget Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. A vendég szólt arról, hogy a mozgásműveltség ugyanolyan kultúrérték, mint mást terület. Ugyanolyan, mint az irodalom vagy akár a zene: nélkülözhetetlen az életünkben. Enélkül nincs egészséges nemzet, illetve egészséges jövő sem. A Testnevelési Egyetemet úgy definiálta egy humántudós, hogy az intézmény nem más, mint a magyar nemzet megmentője. A kijelentést ki is fejtette az elnök. A sporttevékenységet folytatók szellemi tevékenysége jobb, mint azoké, akik ilyet nem végeznek. Az emberek fizikai állapota meghatározza az emberi kapcsolatok minőségét is. Mint mondta, a magyar értelmiségiek 30 éves korukra 50 százalékban elhízottak. Egészen a nyugdíjkorhatárig próbálják ezt a problémát kezelni, hogy a munkában képesek legyenek teljesíteni, de közben kialakulnak azok a betegségek, amelyek ha nem lennének elhízottak, nem is jelentkeznének – mondta a professzor.