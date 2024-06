A Kerekegyháza központjában található Néprajzi, Ipar- és Helytörténeti Magángyűjtemény hosszú esztendők kitartó és szorgalmas munkájának gyümölcse. Faragó Ferenc mindezt saját erőből hozta létre. A tulajdonos nemcsak gyűjti és restaurálja a tárgyakat, hanem komoly kutatómunkát végez, előadásokat tart az iskolások és az odalátogatók számára.

Faragó Ferenc saját kezűleg restaurálja a gyűjteménye darabjait

Fotó: Gulyás Sándor

– A Múzeumok Éjszakáján harmadszorra nyitom meg gyűjteményem kapuját az érdeklődők előtt. Első alkalommal a mosás, tavaly a textilkészítés kapta a főszerepet. Idén a gabona lesz a téma, az aratástól a magok tisztítástól kezdve az őrlésig. Emellett számos mezőgazdasági eszköz kerül közszemlére – mondta el hírportálunk érdeklődésére Faragó Ferenc magángyűjtő.

A házigazda ezúttal is számos érdekességgel és meglepetéssel készül. – A rendezvényre több, a gabonafeldogozáshoz szükséges eszközt újítottam fel. Egyebek mellett egy kézimalmot, ami eredetileg sómalom volt. A szerkezet egyik fele egy fülöpházi, a másik egy kunbaracsi tanyáról való. A másik különlegesség egy lóval „hajtott” kukorica daráló, ami nagyapám tulajdona volt. A masinával, ami egy perc alatt hármat tud fordulni, a csöves kukoricát is le lehet darálni. A rendezvényen a kézi gabonahántolót is kipróbálhatják az érdeklődők – tette hozzá Faragó Ferenc.

A Múzeumok Éjszakáján az érdeklődők a vizuális élmény mellett hasznos tudást is szerezhetnek a kerekegyházi Néprajzi, Ipar- és Helytörténeti Magángyűjteményben a házigazda jóvoltából. A rendezvény vendégei patkolókovács mesterség és a nemezelés, a seprűkészítés szakmai fogásait is megismerhetik, valamint Beliczai János kecskeméti gyógynövényes jóvoltából különleges teákat is megkóstolhatnak.

A rendezvény előzetes egyeztetés (0670/866- 4412, [email protected]) után látogatható.