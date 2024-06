Programok 1 órája

Fagyizással, tűzoltós fürdőzéssel zárult a tanév Helvécián

Vidáman zárult a tanév a helvéciai Wéber Ede Általános Iskolában. Az utolsó napok egyikén több örömteli program is érte a tanulókat. Thámné Tóth Mariann az SZMK nevében fagylaltot rendelt a gyerekeknek. A fagyizás után megérkezett a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó autója Duzmath György parancsnok és Patkós Gábor önkéntes tűzoltó vezetésével. A gyerekek megnézhették az autót, fel is ülhettek rá, hogy kipróbálják azt. Hamar előkerült a tömlő is, a nagy melegben óriási élmény volt a diákoknak a locsolás.

Sebestyén Hajnalka

Néhány nappal korábban a helvéciai művelődési házban az 5. és a 6. osztályosoknak lehetősége volt részt venni Robotika/VR interaktív kiállításon. A foglalkozás első részében az előadó röviden mesélt arról, hogy milyen régóta foglalkozik az emberiség a robotok előállításával. Ezt követően a gyerekek kipróbálhatták a robotok irányítását, valamint VR szemüvegen keresztül csónakáztak, eveztek, hullámvasúton utaztak, és betekintést kaphattak a dinók világába. A program a kecskeméti Katona József Könyvtárhoz tartozó Europe Direct munkatársai tették lehetővé, akik a végén meg is ajándékozták a gyerekeket jegyzetfüzettel, tollal. Vidáman zárult a tanév a helvéciai Wéber Ede Általános Iskolában.

Fotó: Wéber Ede iskola A wéberes diákok egy rangos országos eredménnyel zárták a tanévet. A 7. osztályos Hímző Manói csapata a Vándorlegény pályázat országos döntőjében díjazásban részesültek kiemelkedő munkájukért. A csoport tagjai: Antal Janka, Sinca Nikolett, Oláh Erika és Kiss Liliána Nádudvaron vették át a díjat. A szakkör vezetője: Kobela-Varga Anita, aki egész évben segítette tehetségük kibontakoztatását. Az iskola méltán büszke a lányokra, bíznak benne, megmarad a lelkesedésük és még sok szép hímzést készítenek a jövőben is. Fotó: Wéber Ede iskola

