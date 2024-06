– Eddig elsősorban musical szerepelt a diákszínjátszó kör repertoárján. Mesélne arról, hogy milyen új darabon dolgoznak? – kérdeztük Répási Angéla angol nyelvszakos tanárnőt, drámapedagógust, a darab rendezőjét.

Edda dalok ihlették a bolyais színjátszók legújabb darabját

– A címe: Álmodtam egy világot, az ismert Edda dal után. Egy igazán rockos, impulzív darab, amit mi is, és reméljük a közönség is imádni fog. Annyit elárulhatok: a történet a szerelem, a barátság, a pénz és életünk problémái körül forog, de lesz benne sok-sok zene és megjelenik a falkaszellem is.

– Mi adta az ötletet az Edda dalokra?

– Egy salgótarjáni barátunk – aki miskolci egyetemi évei alatt részt vett az Edda első koncertjén – évek óta figyelemmel kíséri a színjátszóim munkáját. Eddig négy darabunkra is elutazott Kecskemétre, hogy megnézze. Legutóbb megkérdezte, lenne-e kedvem közösen írni vele egy új darabot. Azt válaszoltam, hogy nem, de ha megírja, szívesen színpadra viszem. Fél év múlva előállt a lányával együtt írt forgatókönyvvel, amelybe találóan illesztették be az Edda dalokat.

– A bolyais fiatalok hogy fogadták az Edda zenéjét? Ismerték egyáltalán?

– Alighogy ismerték, de hasonlóan fogadták, mint ahogy én fiatal koromban. Minél többet hallgatják a próbákon és a tanulási folyamat közben, annál jobban megszeretik. Óriási a lelkesedésük, egyben izgatottak is az új műfaj miatt.

– Mi alapján választotta ki a főszereplőket, mellékszereplőket?

– Kolléganőmmel, Gór-Hainfart Mártával tartottunk múlt szeptemberben egy válogatót, ahol összeállt a 40 fős társulat, melyben mindenkinek jutott szerep vagy feladat. Azt már rögtön az elején tudtam, kinek adom a főszerepet. A csapat vegyes, vannak korábbi színjátszósok, teljesen újak és visszatérő „öregdiák” bolyaisok egyaránt. Elég jól ismerek mindenkit, tudom, kinek melyik karakter állna jól, ez sokat számít a szereposztásnál.

– Ha már Edda, zenekar is lesz a darabban?

– Természetesen, mivel sok tehetséges gyerek jár iskolánkba, így mindig vannak zenészeink is. Szerettem volna, ha részesei lesznek a produkciónak, mivel ez hitelesebbé teszi ezt a műfajt.