A családi piknikre unokáival és dédunokájával érkezett a népszerű gyermekgyógyász, aki 54 év szolgálat után adta vissza praxisát. Könnyes szemmel fogadta a köszöntéseket. A három generációt is kiszolgáló háziorvos tiszteletére a Bajakert Kft. segítségével egy japán díszcseresznyefát is ültettek a jelenlévők, melyre egy „Kati néni fája” feliratú, a Fotó Kft. által felajánlott emléktáblát is elhelyeztek.

A nyugdíjba vonuló dr. Vass Katalin gyermekorvost köszöntötték

Fotó: Beküldött fotó

Dr. Csepregi-Kiss Boglárka, az esemény szervezője elmondta: sokat gondolkodtak azon, milyen módon köszönjék meg dr. Vass Katalin áldozatos munkáját, majd úgy döntöttek, nem egyenként mennek be a rendelőbe, hanem egy közös nagy családi piknik keretében köszönik meg a doktornő áldozatos munkáját. A szervezők egy virágcsokorral és egy emlékkönyvvel is meglepték dr. Vass Katalint.