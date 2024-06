Éppen a Covid 19 járvány előtt vette át dr. Filus Erika Kiskőrösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum vezetését, a nyugdíjba vonuló Kispálné dr. Lucza Ilonától. Az előző igazgató alatt került fel a nívós múzeumok sorába a kiskőrösi múzeumi centrum, a jelenlegi vezető, pedig a korábbi szakmai projekteket folytatta, illetve új pályázatokat nyerve fejlesztésekkel erősítette a Petőfi-kultusz és a helyi szlovák hagyományok fenntartását, emelését a 14 ezres városban.

Dr. Filus Erika Petőfi Sándor szülőháza előtt

Fotó: Barta Zsolt

Az elmúlt fél évtized során rengeteg kihívás között kellett a múzeumi stábnak dolgoznia, fogalmazott dr. Filus Erika. A világjárvány, a gazdasági válság, az energia árrobbanás és az infláció ideiglenes megugrása alapvetően befolyásolta a napi munkát. Ettől függetlenül a múzeum kilenc fős csapata magas elkötelezettséggel, szakmai hozzáértéssel lelkes munkával olyan tevékenységet folytatott Kiskőrös városvezetésének a támogatásával, amelyek eredményeként a legnagyobb kihívásnak sikerült jól megfelelni. Az igazgatónő dióhéjban felsorolta az elmúlt időszak szakmai építkezését. Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulóját, 2022 tavaszától 2023 szilveszteréig programok tucatjaival ünnepelte a város. Ebben jelentős szerepet játszott a múzeum. Ezt a munkát ismerték el a látogatók is. – Tavaly ugyanis a korábban átlagosan 20-22 ezres létszám éppen a duplájára, 43 ezer főre nőtt – fogalmazott dr. Filus Erika.

Nagyon sok projekt valósult meg. Új kiállítás várja évek óta a látogatókat. Így a költő költészetét bemutató tárlat különleges a maga nemében, mivel interaktív módon vonja be a turistákat a város nagy szülöttje életének az áttekintésébe. Megújult a szülőház, amely a XIX. század hangulatát adja vissza azoknak, akik belépnek Petőfi első hajlékába. A látványtárban a város szlovák lakóinak a tárgyi hagyatékának jelentős részét látja az érdeklődő. A raktárban pedig rengeteg olyan festményt grafikát tárolnak, amelyek egy-egy tematikus kiállítás során a költő életművét mutatják be. Dr. Filus Erika kiemelte azt is, hogy a Szlovák Tájház szinte teljeskörű felújításon ment keresztül, amely így az érdeklődőknek bemutatja a XIX. századi szlovák mindennapok egy szűk spektrumát. A János Vitéz Látogató Centrum nagyon népszerű, Kecskemétről, sőt távolabbról is érkeznek iskolai kirándulások keretében osztályok, akik éppen Kiskőrös legismertebb szülöttjének az életútját, közte a János Vitéz című elbeszélő költeményt tanulmányozzák. A múzeum az elmúlt időszak teljesítményéért több országos elismerésben részsült: 2021 a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum történelmi emlékhely elismerést, 2023 „Az Év Tájháza 2023” címet, míg ugyancsak tavaly 2023 „Az Év Kiállítása 2023” kitüntetést kapta a szakmai bírálóktól.