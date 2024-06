Az óvodában sokéves hagyomány, hogy a szülői munkaközösség jótékonysági bált rendez az intézmény javára. A tavalyi jótékony célú rendezvényen összegyűlt felajánlásokból az óvoda és bölcsőde udvarán lévő játszóteret fejlesztették és bővítették – számolt be hírportálunknak Czagány Mákos Roberta, a szülői munkaközösség vezetője. Elmondta, ahogy korábban, idén is egyeztettek az óvónőkkel és az intézmény vezetőjével, hogy milyen hasznos dologgal tudnák támogatni a mindennapi nevelő munkát.

Interaktív digitális táblát ajándékozott az óvodának a szülői munkaközösség

Fotó: Pozsgai Ákos

– Nem volt könnyű dolgunk, hiszen abban a szerencsés helyzetben van az intézmény, hogy kiválóan felszerelt, szinte minden olyan eszközzel rendelkezik, amely a mai kornak megfelelő korszerű körülményeket tud biztosítani a gyerekek és az itt dolgozó óvodapedagógusok számára. Mégis volt egy javaslatuk, amelyet a szülői munkaközösség a befolyt adományoknak köszönhetően sikeresen megvalósított. Egy interaktív digitális táblát tudtunk vásárolni az óvoda részére – sorolta a részleteket Czagány Mákos Roberta.

A szülői munkaközösség vezetője kiemelte, hogy már az iskolákban első osztálytól interaktív táblán tanulnak és dolgoznak a gyerekek, így ott majd rutinosan kezdhetik az első osztályt a Mosolyvár Óvodából érkező gyerekek.

– Több készséget is fejleszt az interaktív tábla, amelyen játékosan, szórakozva tanulhatnak a gyerekek, valamint az óvónők munkájában is nagy segítséget nyújt, akik különböző szakkönyvek segítségével sajátították el a tábla használatát. Az első beüzemelés során a gyerekek nagy izgalommal és örömmel vettek részt a foglalkozáson. Hatalmas élmény volt a számukra digitális tábla használata, és az óvónénik is örömmel használják a foglalkozásokon – mondta.