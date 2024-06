A 2009 óta működő Dance for Art nagy sikerű gálájának emlékezete pillanatait Nagy Zsuzsa, a táncstúdió vezetője elevenítette fel. Idén a Szépség és a Szörnyeteg, közismert mesedarabot dolgozta fel a társulat látványos kosztümökkel, mesébe illő díszlettel és fergeteges táncos produkciókkal, melyet a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ színpadán adtak elő.

Fantasztikus gálaműsort adott a Dance For Art

Forrás: Beküldött fotó

Megelevenedett a mese

A történet szereplői között a műsorban a közönség találkozhatott Gastonnal, hűséges társával Lefou-val, a kastély megátkozott lakóival Potts Mamával, akinek a lelke csurig van szeretettel, kisfiával a mindig csintalan Csészikével, Tik-Tak Úrral és Lumiere-rel, akikkel a barátság örök időre szól, valamint egy lánnyal, akit nem tévesztett meg a zord külső és megtalálja az igaz szerelmet. Mire az utolsó rózsaszirom is lehull, kiderül számunkra, hogy a szépség tényleg a belsőben lakozik.

Négy évesektől a felnőttekig

A tánciskola minden növendéke bemutathatta tánctudását a gyönyörűen berendezett színpadon, a 4 évesektől egészen a felnőtt korosztályig bezárólag. A műsor fő vonala ezúttal is a show-tánc volt, mely leginkább tükrözi a Dance for Art sokszínűségét, de mindezek mellett varázslatos díszletváltozás, akrobatikus elemek és légtorna is tarkította a közel másfél órás előadást.

Barátságok szövődnek

A Dance for Art táncosai rengeteg élménnyel gazdagodnak egy-egy a fellépés, illetve tábor alkalmával. A koreográfiák és a tánclépések tanulása mellett a gyerekek a tánciskolában barátokra is találnak, a közös munka összehozza és igazi csapattá kovácsolja az ide járókat, gyerekeket, szülőket egyaránt.

Tánc és strandolás a táborban

Nagy Zsuzsa továbbá elmondta: a társulat jövő héten kezdődő táboraiban mindezek tökéletes egyvelegét nyújtják a gyerekeknek, hangulatos foglalkozások között, lendületes edzéseken vesznek részt az érdeklődők, de a táncórák mellett strandolnak és hajóznak is majd a táborozók.

Eb-re készülnek

A tehetségek a nyáron a pihenés mellett sem mondanak le a tánclépések forgatagáról, hiszen június végén vár rájuk még egy hatalmas feladat: Kecskemétet és Magyarországot képviselik Balatonfüreden megrendezendő Európa-bajnokságon, ahol három nagycsapatos formáció, egy kiscsapatos formáció és három duó koreográfia méretteti meg magát.