Harmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a csokifagyi napját, igazodva a nemzetközi ünnephez, hiszen évek óta ezen a napon ünneplik a csokoládé ízű fagylaltot a világ más helyein is. A szervezők remélik, hogy ezen a napon mindenki eszik egy gombóc csokoládéfagyit, mely máig a legkedveltebb top öt íz egyike.

Idén sem marad el a Csokifagyi napja.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Ez a nap más lesz, mint a többi, hiszen ez egy „ünnepe” a csokoládéfagylaltnak, amit az előrejelzések szerint az időjárás is ünnepel, hiszen 30 °C körüli hőmérséklet várható. A csokoládéfagylaltot a kezdeményezéshez csatlakozó helyszíneken féláron ehetjük majd a jeles nap alkalmából. Fontos, hogy csak a helyben fogyasztott csokoládéfagyira érvényes idén is a kedvezmény. A csatlakozó fagyizókban egy gombóc csokifagyit biztosan féláron adnak, de egyes helyszíneken akár többet is ehetünk – mondta el Kovács Gergely, az esemény ötletgazdája.

A fagyizók teljes listája a Facebook-eseményben lesz elérhető a csokifagyi napján, azaz június 7-én. Mivel a csokoládéfagyi napjához bármelyik fagyizó és cukrászda ingyenesen csatlakozhat a csokifagyi napja Facebook-oldalán vagy honlapján, így érdemes az eseményt követni, hiszen a korábbi években is, még az esemény napján, az utolsó percekben is csatlakoztak cukrászdák.

– Izgalmas és számunkra is örömteli az a trend, ami azt mutatja, hogy egyre több helyen tartják fontosnak a jó minőségű alapanyagok használatát és a vevők egyedi igényeit. Ezért is van már vegán és cukormentes fagyi is több csatlakozónál – mondta el Kovács Ádám szervező.

A kezdeményezéshez nemcsak cukrászdák jelentkeztek, hanem egy nagyáruházlánc is, több mint tíz üzlettel, egyedüli multiként csatlakozott. A cukrászataikban a mai trendeknek megfelelő technológiával, szakképzett cukrászok által készített minőségi alapanyagok felhasználásával készülő fagyi várja a fagylaltok szerelmeseit.