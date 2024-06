– Miért jelentkezett a magyar űrhajós programba?

– Sokrétű motiváció hozott a programba. Mindig nagyon fontos volt számomra a tanulás, és hogy képezzem magam. Nagyon élvezem, ha tanulhatok, és az űrhajós lét arról szól, hogy folyamatosan gyarapítom a tudásom. Másrészt a program során olyan kutatásokat végezhetünk, amelyek hosszú távon a földi életünket is megkönnyítik. Ezzel mindannyiunknak, köztük a saját gyerekeimnek is egy jobb életet tudok teremteni. Az is hajtóerőt jelent, hogy a fiatalabb generációnak példát mutassak abban, hogy Magyarországról, ebből a kis országból, és Kecskemétről tanulással, munkával, alázattal akár szó szerint a csillagos égig juthatnak.

Volt iskolájába, a Kecskeméti Arany János Általános Iskolába látogatott Cserényi Gyula, a következő magyar űrhajós helyettese

Fotó: Bús Csaba

– Milyen kutatásokat végez egy űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson, és hogyan jelenik meg a haszna a mindennapokban?

– A HUNOR-program keretében öt alapkísérletet fog elvégezni Kapu Tibor kutatóűrhajós kollégám a világűrben. Ezek közül az egyik növénytermesztéssel foglalkozik: egy rendkívül ellenálló paprikaféle tesztelése a célunk mikrogravitációs környezetben. Ezzel egy aszályosabb területen is telepíthető növényféle kialakításához tudunk hozzájárulni. Az pedig az űrkutatás szempontjából nagyon fontos, hogy a hosszú távú űrutazások során, vagy éppen egy mars- vagy holdbázison hogyan tudunk élelmiszert termeszteni. Gyógyszerkísérlet is fut a programban, amiben azt vizsgáljuk, hogy egy adott gyógyszer hatóanyagának minősége hogyan változik a kozmikus sugárzás hatására. Anyagtechnológiai kísérlet is folyik, ami azt célozza, hogy porból, például holdi regolitból egy habosítási technikával hogyan lehet építőanyagot készíteni mikrogravitációban. Ez jelentősen megkönnyítheti a tartós emberi jelenlét kialakítását idegen égitesteken, hiszen sokkal kevesebb alapanyagot kellene magunkkal vinnünk egy-egy ilyen bázis létrehozásához. Ha átfordítjuk földi valóságunkra, akkor pedig az is elképzelhető, hogy választ kapunk arra, hogy sivatagi körülmények között miként lehetne építőanyagot készíteni. A dozimetriai kutatás a sugárzástannal és sugárzásmérő eszközökkel kapcsolatos kísérleteket foglalja magába, végül integrált orvosi, távdiagnosztikai műszer kifejlesztése, illetve tesztelése is folyik majd űrbéli körülmények között.