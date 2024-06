A választások eredményeit értékelve Csányi József (Nemzeti Fórum) köszönetet mondott azoknak a választópolgároknak, akik bizalmukba fogadták és értékelik azt a munkát, amit az elmúlt tíz évben végzetek. Ugyanakkor azt is hozzátette, nehéz hónapok állnak mögötte, hiszen nagyon sok alaptalan vád érte őt és a családját. Bízik abban, hogy a politikai ellenfelei tanulnak ebből a helyzetből, és rájönnek, hogy gyűlölködéssel nem lehet eredményt elérni.

Lezsák Sándor, a körzet országgyűlési képviselője is gratulált Csányi Józsefnek

Fotó: Vajda Piroska

Hangsúlyozta, továbbra is az a célja, hogy Kiskunfélegyháza fejlődjön és minél több területen tudják érvényesíteni a félegyháziak érdekeit. Hozzátette, soha nem ígértek olyat, amit nem tudtak teljesíteni és az elmúlt öt évben nem csak egyszer jutott eszükbe, hogy a választópolgárokkal találkozni kellene, hanem minden évben tartottak lakossági fórumot, minden évben kikérték a félegyháziak véleményét arról, mit tartanak fontosnak. És amit megígértek, azokat a beruházásokat mindig megvalósították. A sikerük kulcsát abban látja, hogy az emberek bizalmát sikerült megtartani – összegezete győzelmüket Csányi József.

Lezsák Sándor, a körzet országgyűlési képviselője a végleges eredményeket várva a baon.hu-nak elmondta, nagyon sok munka van a választási győzelem mögött. És ehhez hozzájárult Félegyháza mellett a szűkebb vonzáskörzet is. Mert, ha az ember kertszomszédja nem végzi rendesen a dolgát, az hatással van Félegyházára is. Ez az eredmény is azt mutatja, hogy nagyon jók a kapcsolatok a környezőt településekkel. Ez egy közös munkának a várt eredménye.

A jövő terveivel kapcsolatban kiemelte a félegyházi repülőtér rendbehozatalát. Mint mondta, ez a létesítmény hatalmas hagyományokkal bíró nagy kincs, és nem csak modellezésre alkalmas. Az út- és járdaépítések, iskolafelújítások mellett kiemelte a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola erősítését, fejlesztését.

– Nekem nagyon fontos Félegyháza, olyan erős a kapcsolat, amely azt jelzi, hogy egy csónakban evezünk. De száraz mederben ez a hajó nem tud haladni, kell hozzá víz is. Ezen dolgozunk a jövőben – hangsúlyozta a honatya.