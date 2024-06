Már előzetesen beharangoztuk, hogy június 26-29. között zajlik a III. Street Food Street Art és Borsétány Kecskemét főterén, a Hírös Agóra szervezésében. Ahogyan a neve is utal rá: lesz minőségi gasztronómia, street foodok és borok formájában, művészeti programok, kiállítások és természetesen zene minden mennyiségben.

Charlie

Fotó: Laczkó Izabella

Zenei stílusban sokszínű a fesztivál. Minden nap először a Romkertben lesznek koncertek, majd a nagyszínpadon, végül a Neumann Tribünön DJ-k játszanak.

A nagy előadók közül június 27-én, csütörtökön 21 órakor Charlie, június 28-án, pénteken 21 órakor a Follow the Flow, végül június 29-én, szombaton 21 órakor Rapül az idő - Geszti hallható.

A Romkertben csütörtök 19.30-kor kezdődik Ed Philips and The Memphis Patrol koncertje, pénteken 19.30-kor a Cimbaliband, szombaton 19.30-kor Suba Attila & The SoulFool Band játszik.

A Neumann Tribünön csütörtökön 16 órától Kincsesszabi, 22.30-tól Cooky zenél. Pénteken 16 órától Géró, majd 22.30-tól Antonyo hallható. Szombaton 16 órától CRPMN, 22.30-tól Stadiumx keveri a zenét.