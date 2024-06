Mint arról korábban mi is írtunk, június 22-től már az új, a Kossuth Lajos utcában felépített állomásra érkeznek be a buszok. Az első ütemben elkészült az új központi buszpályaudvar alépítménye, megépítették a fordulóívet, a térköves tereket, valamint a szemközti parkolót, ahol elfedtek egy csapadékcsatorna részt is.

Balról-jobbra: Dora Tibor, az Univerholz Kft. ügyvezető igazgatója, Bányai Gábor fejlesztésekért felelős kormánybiztos, a térség (Fidesz-KDNP) egyéni országgyűlési képviselője, Kovács Tamás polgármester és Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke avatják fel az új buszállomást.

Fotó: Pozsgai Ákos

A második ütemben maga a buszváró épülete készült el, a belső terében az ülő márványlapok fűthetőek, infrapaneleket szereltek be, valamint alkonykapcsoló szabályozza a normál és a vészvilágítást.

A buszpályaudvaron egy digitális információs rendszer mutatja a menetrendet, mindkét kocsiállásnál egy-egy monitoron, amelyek automatikusan jelzik a járatok érkezését és esetleges késését.

Az új buszpályaudvar fontos változást hozott a buszok útvonalában

– Az új buszállomás helyét úgy terveztük meg és úgy alakítottuk ki – ami az egész építmény alapkoncepciója is volt –, hogy a központi park mellett, az iskola és az óvoda közötti buszmegállót ki tudjuk váltani, az út forgalmát tehermentesítsük a buszok forgalmától – magyarázta a buszok új közlekedési rendjének részleteit a Kovács Tamás polgármester.

Elmondta, hogy június 22-e óta a Volán már az elkészült új központi buszállomásra irányítja a járatait, ami azt jelenti, hogy az érkező buszok nem az iskola előtti útszakaszon érkeznek, hanem az 55-ös főútról kanyarodnak le az egyes, illetve a kettes kocsiálláshoz és a főútra kanyarodnak vissza. – Függetlenül attól, hogy a buszjárat Bajáról, Bácsalmásról, Jánoshalmáról, vagy Szegedről érkezik, ezt az utat járja be, ezen kell, hogy közlekedjen. Kisebb fennakadások még ugyan vannak a közlekedésben, de ez csak a kezdeti átállás idején lesz így – részletezte a polgármester.

Szólt arról is, hogy a buszállomáson a vizes blokkot egy külön épületrészben helyezték el, így az nem terheli a várótermet, és úgy építették meg, hogy egyben mozgáskorlátozottak, kerekesszékesek is tudják használni, valamint a helyiségben egy pelenkázópult is helyet kapott. A gyengénlátók és mozgáskorlátozottak közlekedését a buszállomás területén pedig egy külön kiépített sáv segíti.