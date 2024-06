A nemrégiben megvalósult közös projekt a Fővárosi Állat- és Növénykert azon kiemelt törekvéseit volt hivatott támogatni, amely néhány őshonos vagy régen honosult háziállatfajta megmentésének elősegítésére, valamint megismertetésükre irányul a szélesebb körű látogató közönséggel. Ezen célok eléréséhez a büntetés-végrehajtási szervezethez tartozó Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. nemrégiben egy saját tenyésztésű vemhes mangalicát ajándékozott a Fővárosi Állatkertnek. Sokan talán nem is tudják, hogy az állatkertben nemcsak távoli tájak egzotikus vadállatait láthatja a közönség, hanem háziállatokat, gazdasági haszonállatokat is – számolt be minderről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) Kommunikációs Főosztálya.

Börtönmalacokat ajándékozott a büntetés-végrehajtás a Fővárosi Állat- és Növénykertnek

Forrás: BvOP

Az állampusztai mangalicák szerdai debütálásán elhangzott, hogy a városligeti intézmény ezen törekvése különösen fontos annak fényében, hogy ma már az emberek többsége városlakó, akiknek az olyan háziállatok, mint a sertés, a szarvasmarha, vagy éppen a juh szinte már egzotikumot jelentenek. Ráadásul a háziállatok között vannak régi magyar vagy Magyarországon régen honosult fajták is, amelyek hungarikumként közös örökségünk részét képezik, és az ide látogató külföldiek számára is érdekesek.

Dr. Füzesi Viktor ezredes, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. megbízott ügyvezetője elmondta, hogy az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel szoros együttműködésben tevékenykedő kft. több száz elítéltet foglalkoztat, és 10 ezer hektárnyi földön gazdálkodik. Gabonát, olajos növényeket és bio körülmények között előállított termékeket termeszt, szintén ősmagyar Nóniusz ló törzstenyészettel rendelkezik és több száz mangalicát, valamint több ezer baromfit és juhot is gondoz. Az állatokat a gazdaság saját termelésű takarmánnyal látja el.

Az elítéltek végzik az állatok teljeskörű gondozását, takarítását, takarmányozását, valamint a lovak tenyésztésével kapcsolatos teendőket. Az 1100 tonna baromfihús feldolgozására képes, európai uniós előírásoknak megfelelő, korszerű baromfivágóhíd ellátja a börtönöket előhűtött és mélyhűtött baromfihússal, a kft. solti tésztagyára pedig óránként 300 kilogramm, tizenöt fajta saját készítésű száraz tésztával bővíti a belső ellátást, melyet helyben csomagolnak a fogvatartottak.