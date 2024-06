A közelmúltban megrendezett gyulai pálinkafesztivál keretében idén másodszor választották meg az Év Pálinkás Bonbonját. A verseny célja a hungarikum magyar pálinka és a kiváló minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése. További cél a hazai kézműves csokoládés műhelyek, cukrászüzemek, édesipari termékeket is előállító vendéglátóhelyek, és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködésének előmozdítása. A zsűriben kiváló, nemzetközileg is elismert cukrászmesterek, csokoládé mesterek, édesipari és pálinkás szakemberek vettek részt, akik garantálták a verseny kiemelkedő szakmai hitelességét.

Takácsné Veres Katalin és Kisné Patai Edit

Forrás: Beküldött fotó

A gyulai versenyen mérették meg magukat a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum és Szakképző Iskola cukrász tanulói és oktatói, akik hosszú mérlegelés után neveztek a versenyre – mesélte lapunknak a két cukrász oktató, Kisné Patai Edit és Takácsné Veres Katalin. Elmondták, év elején olvastak a gyulai bonbon- és pálinkafesztiválról, akkor vetődött fel bennük, hogy ha már cukrászok és a tanműhelyük is ilyen jól lefedett nappali és esti képzésben egyaránt, akkor miért ne indulnának?

A bonbon elkészítését a tananyag részeként tanulják a félegyházi diákok

A bonbon megalkotásába a felnőttképzésben résztvevői diákokat vonták be, de a későbbiekben szeretnék a nappali tagozaton tanuló tehetséges fiatalokat is ösztönözni a versenyzésre, hiszen a bonbonkészítés egyébként is a tananyag része – mondták az oktatók. Tőlük azt is megtudtuk, hogy a bonbonkészítő versenyre három kategóriában lehetett nevezni: krémtöltelékkel (trüffel, ganache, marcipán, karamell, gyümölcs, réteges, egyéb) készült kézműves pálinkás bonbonnal. Birspálinkával (bármilyen fajtájú nemes birs, vagy vadbirs) készült kézműves bonbonnal. Mindenmentes vegán kézműves pálinkás bonbonnal, amely hozzáadott cukor-, glutén-, tejtermék-, tojásmentesen készült. Idén először hirdették meg a Legjobb oktatási intézményben készült kézműves pálinkás bonbon kategóriát szakiskolák, szakképzési centrumok, technikumok képzésén résztvevő cukrász tanulók részére, akik az 1-3 kategóriában felsorolt bármely típusú kézműves bonbonnal nevezhettek.