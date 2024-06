A belváros szélén, a Katona József Gimnáziummal szemben pompázik a Boldogasszony Rózsakert, melyet 2014. június 7-én nyitottak meg. A virágokat úgy ültették el, hogy a kert egy rózsafüzért szimbolizál.

10 éves a Boldogasszony Rózsakert Kecskeméten

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A 10. születésnap alkalmából rendezett összejövetelen Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere mondott köszöntőt, melyben felidézte a hely és a kert történetét. Sokan talán nem tudják, de egykoron, évszázadokkal ezelőtt e terület adott helyet Kecskemét állatvásárainak. Például a 20. század elején évente öt vásárt is tartottak, gyakran közel 30 ezer állatot, szarvasmarhát, lovat, juhot is odatereltek. A század közepén a területen egy templom építésébe is belefogtak, de az végül nem valósult meg.

A most látható rózsakert ötlete 2007-ig nyúlik vissza, amikor is a nagyközönség a városháza udvarán csodálhatott meg egy rózsakertet, Hegedűs Ágoston és Gyenes István kertész jóvoltából. Ennek alapján született meg a gondolat a Boldogasszony Rózsakert kialakítására, mely nemcsak a rózsák gyönyörű látványát adja, hanem egyben szakrális hely is. A virágok elhelyezkedése egy élő rózsafüzért jelenítenek meg.

A megemlékezés részeként Gyenes István kertész ingyen egynyári virágokat osztott szét a jelenlévők között. A rendezvényen részt vett Jánosi István és Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő, valamint Szappanos Benedek, a vármegyei TIT igazgatóhelyettese is, akik együtt segítettek a virágok kiosztásában.

A Rózsahölgyek Társaságának is számos tagja jelen volt az ünnepségen, akik augusztus 22-25. között ismét virágba borítják majd a városháza díszudvarát, a Hírös Hét keretében rendezik meg a rózsakiállításukat.