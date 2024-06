Kecskemét 1 órája

Biciklit lehet nyerni a bringás délutánon

Az elmúlt 15 évben a Trizoli Jótifuti Egyesület sok bringás eseményt szervezett már, a jövőre nézve pedig további terveik vannak. A BAM, biciklis reggelik, bringás napok és bringás csődület, a bringatúráik száma már a százat is meghaladta. Mindegyik biciklis megmozdulásnak egy célja volt: felhívni a figyelmet a bringás közlekedésre, annak minden előnyére. A Trizoli Jótifuti Egyesület célja, hogy a fogyatékkal élő társaink is velünk tudjanak sportolni. Június 5-én, szerdán délután is így lesz.

Orosz Fanni Flóra Orosz Fanni Flóra

Az Egyesült Nemzetek Szervezete június 5. napját a környezetvédelem világnapjává (World Environment Day) nyilvánította 1972-ben. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezet védelmének és egészségének fontosságára, amely az egész világon hatással van az emberek jólétére és a gazdasági fejlődésre is. Ennek alkalmából a kecskeméti önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a Jótifuti Egyesülettel karöltve bringás barangolást szervez a belvárosban. Az útvonal hossza 5 kilométer. Szeretnék, ha Kecskemét város egy igazán dinamikusan fejlődő „bringás város” lenne. Forrás: shutterstock.com / illusztráció A biciklis délután tervezett programja: 17.00. Gyülekező Kecskemét 0 km kő, regisztráció

18.00 Egy lassú, demonstrációs kör a városközpontban

18.15.-kor tervezett útvonalon haladhatunk együtt

18.45.-kor visszaérkezés a 0 kilométerkőhöz Két értékes kerékpárt is kisorsolnak a regisztráltak között.

