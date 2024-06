Az első helyet az idén, ahogy tavaly is, dr. Szabó Ferenc szerezte meg. A fiatalember a napokban kapta meg az orvosi diplomáját a Szegedi Tudomány Egyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karán.

Dr. Szabó Ferenc kezében a győztesnek járó kupával, a barátok és a család gyűrűjében

Fotó: Barta Zsolt

A tabdi származású fiatalember a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban folytatja szakmai pályafutását, ahol az általános belgyógyászati osztályon fejleszti tovább a tudását. Mint mondta, belgyógyászati szakorvos kíván lenni. Hosszú távú tervei között szerepel az is, hogy esetleg családorvosként gyógyítsa a betegeket.

Tabdi jelenlegi főzőbajnoka hírpotálunknak elmondta, hogy számára a főzés kikapcsolódás. Édesapja mellett kezdett szorgoskodni még gyermekkorában. Gyakran főztek kakaspörköltet, majd áttért egyéb ételek készítésére is. Az egyetem kollégiumában egy-egy nagyobb vizsga után is főzött magának és a barátainak. Tabdiban már negyedik éve indul a „megméretésen”, amelyekre a barátait is meghívja. Tavaly Hartmann Alice barátnőjével főzött együtt dr. Szabó Ferenc.

Kérdésünkre, miként is látja, vajon a fiatal orvosok tervezik-e, hogy külföldön folytassák gyógyító munkájukat, azt mondta, hogy az ismeretségi körében lévő fiatal orvosok közül sokan itthon keresik a lehetőségeket, de az is igaz, fogalmazott, hogy van egy idősebb réteg, akik közül sokan már hosszú évek óta külföldön dolgoznak. Ők nagyon hiányoznak ideahaza. Emellett nagyon fontos szerepet játszanak a nővérek és más egészségügyi dolgozók is, akik munkájára óriási szükség van – mondta dr. Szabó Ferenc.