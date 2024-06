Az 1,8×5,5 méteres kész nemez egy nemzetközi összefogás révén született meg, mely az orosz-ukrán háború kitörésére reflektálva arra buzdította a résztvevőket, hogy határozzák meg, szerintük milyen színű a béke.

Hatalmas békenemez ékesíti a kecskeméti Szórakaténuszt

Fotó: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

Kétezer ember visszajelzése alapján a béke színe a kék lett szoros versenyben a zölddel. A feladat az volt, hogy az eredménynek megfelelően kék vagy zöld színben készítsenek tenyérnyi előnemezeket, majd juttassák el Magyarországra a szervezőkhöz. Pár pohár sör és forró csoki között pattant ki a projekt ötlete Nitschmann Corinna nemezes alkotó és Póth Péter személyiségfejlesztő önismereti tréner diskurzusából közvetlenül az ukrán háború kitörése után. A terv az volt, hogy hozzunk létre egy nagy békenemezt, melynek elkészítéséhez minél többen járulnak hozzá a világ számos csücskéből.

Nemzetközi összefogás eredménye a békenemez

Gyakorlott nemezelők is részt vettek a különleges alkotás készítésében, és olyanok is, akik életükben most először ragadtak gyapjút. Óvodás és nyugdíjas csoportok, baráti társaságok. Apák, rokonok, barátok, munkatársak. A legfiatalabb alkotó hároméves, a legidősebb nyolcvan év feletti. Sokan egyedül küldték az előnemezüket, mások nagy dobozban egy csoport munkáját.

Fotó: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

A beérkezett 600-nál is több előnemezt a budapesti Hagyományok Háza nemezes műhelyében dolgozta egybe az önkéntes nemezes csapat. A 23 országot és 4 kontinenst felölelő projektről amerikai, brit és német lapok is beszámoltak, és több helyen bemutatták már. Az eredményt, magát a békenemezt, júniustól a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben tekinthetik meg a látogatók.