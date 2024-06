Sipos Ajtony Levente lelkipásztor is szólt a rangidős egyházi tisztségviselőről, aki ma is aktív tagja a közösségnek. A tiszteletes Mihály bácsi önzetlenségét is kiemelte, aminek ékes példája, hogy az ünnepelt egy új kamerát ajándékozott a gyülekezetnek, amivel rögzíthetik az istentiszteleteket.

Bazsa Mihályt lányai, Rózsa és Sarolta is meghatódva köszöntötték

Fotó: Tapodi Kálmán

A szertartás végén először lányai Rózsa és Sarolta köszöntötték édesapjukat, majd a két dédunoka, Hanna és Dorka mondott verset a tiszteletére.

A Szankon élő ünnepelt gazdag életútjáról Varga Ferencné, szanki polgármester osztott meg részleteket az egybegyűltekkel. Mint elhangzott: Bazsa Mihály a szanki református egyházközség munkáját hatvanhárom éven keresztül segítette, mint presbiter és főgondnok.

– Fiatalként, húszévesen kezdte ezt a szép, de nehéz szolgálatot. A településen élők mintegy tíz százaléka tartozik a református egyházhoz, ezért is volt nehéz a gyülekezeti munka – emelte ki Varga Ferencné, aki település képviselő-testületének ajándékát is átnyújtotta Mucsi László önkormányzati képviselő társaságában.

A méltatásból kiderült, hogy Bazsa Mihály legfontosabb feladata volt a példamutatás. Arra törekedett, hogy jelenléte észrevehető legyen a településen és utat mutasson másoknak. Munkáját az egyház részéről azzal ismerték el, hogy egymás után tízszer választották meg egyházi vezetőnek. Családja segítette hivatásában, lánya, Rózsa követte őt az egyházi szolgálatban.