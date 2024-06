Tóth Renáta polgármester köszöntötte a falunap résztvevőit, aki elmondta, hogy idén is széles körű összefogásnak köszönhetően jött létre az esemény. A fáradságot nem ismerő önkormányzati munkatársak mellett, akik óriási részt vállaltak a szervezésben és lebonyolításban, köszönetet mondott a Kicsi Vagyok Alapítvány vezetőinek is, a Falusi Civil Alap által nyújtott pályázati forrással hozzájárult a falunaphoz.

Szép hagyomány, hogy a falunapi rendezvényre sokan hazalátogatnak a Borotáról elszármazottak közül is, akik a családtagjaikon kívül felkeresik a régen látott barátokat, ismerősöket is. A szervezők törekedtek arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a neki való és tetsző programot, a főzőverseny mellett helyi fellépők, könnyűzenei koncertek, sportesemények és főzőverseny is várta a falunapra érkezőket. A gyerekeket ugrálóvár, kosaras körhinta, csúszda, arcfestés és népi játékok várták.

Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszönetet mondott Tóth Renáta polgármesternek az együttműködésért, amit az elmúlt öt évben folytattak a település érdekében. A képviselő arra biztatta a borotaiakat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek majd részt az önkormányzati és európai uniós választásokon egy hét múlva, hozzák meg a számukra legmegfelelőbb döntést, majd a település élete mielőbb zökkenjen vissza a hétköznapokba, és a falu lakói éljék a megszokott, békés életüket, szépítsék együtt a falu életét. Annak a reményének is hangot adott, hogy a polgármesterrel tovább folytathatná a megkezdett közös munkát.