Alig egy éve alakult meg a Ballószögi Ifjúsági Csoport, melynek nem titkolt célja, hogy összefogja a helyi és a környékbeli fiatalokat. A fiatalok által vezetett csapat olyan programokat szeretne szervezni, mely megszólítja saját korosztályukat. Önálló rendezvények mellett a helyi fesztiválokba, rendezvényekhez is csatlakoznának. Erre már az elmúlt hónapokban is több példa volt.

Színes programok várták a fiatalokat Ballószögön

Fotó: Menyhárt Sándor

Szombaton első alkalommal hívták életre a Ballószögi Ifjúsági Napot. A sportcentrumban egész nap ingyenes szórakoztató programok, játékos és hasznos tudást is nyújtó versenyek zajlottak, este pedig a zene szólt. A csapat a helyi fiataloknak is teret nyújt, így fiatal tehetségek is felléphettek.

Sok támogató melléjük állt, így a programok között volt lőverseny, ismerkedhettek a fegyverekkel, sokan méretették meg magukat a FIFA bajnokságon, „pufi-kuki” bajnokságon, és természetesen a sörpong is népszerű volt.