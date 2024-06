A politikus hangsúlyozta: nem elég elégedetlennek lenni, el kell menni szavazni és véleményt kell mondani. – Ez a ciklus a be nem tartott ígéretek és a ki nem használt lehetőségek időszaka volt. Voltak visszaadott beruházások, amiket korábban megnyert az önkormányzat és meg volt a pénz is rá. A szépen hangzó ígéretek meg nem valósításáért pedig mindig más volt hibás. A jelenlegi városvezetés részéről folyamatos volt az önsajnálat, panaszkodás, hisztizés. Az emberek azért választanak polgármestert és képviselőket, hogy rájuk bízzák a város ügyeit. Alkalmasnak gondolják őket arra, hogy az ígéreteiket megvalósítsák, illetve azokat a problémákat, amik egy településen adódnak, megoldják. Ebből volt a legkevesebb ebben a ciklusban, és az emberek is leginkább azt érzik, hogy kevés figyelmet kaptak az elmúlt négy és fél évben. Ezen változtatnunk kell – fogalmazott.

Zsigó Róbert

Forrás: Zsigó Róbert Facebook-oldala

Mint ismeretes, 2019 őszén a baloldali összefogás nyert az önkormányzati választásokon, a Sikeres Bajáért Egyesület 9 képviselője és Nyirati Klára polgármester kapott felhatalmazást a város vezetésére. Ez az összefogás gyakorlatilag hónapok alatt széthullott. Belső viták és pozícióharcok zajlottak a városvezetés körül.

Zsigó Róbert szerint ebben a ciklusban, a helyi közéletet, az önkormányzati munkát teljes egészében átszőtte a pártpolitika. A háttérben megnőtt Gyurcsányék és Bajnaiék befolyása. Kreáltak egy tanácsadó testület, ami csak vitte a pénzt, semmi haszna nem volt a bajaiak számára. – Visszatértek a régi káderek, azt is mondhatjuk, hogy ebben a ciklusban visszatért a múlt Bajára. Mindez pedig azoknak a felelőssége, akik a választáson nyertek. A bajai emberek tőlünk várják azt, hogy ennek véget vessünk. Mi azt vállaljuk, hogy nem a pártpolitika, hanem a várospolitika lesz a legfontosabb. A bajai emberek érdekeit minden esetben a pártpolitika elé fogjuk helyezni. Bajának egész egyszerűen nincs még 5 éve erre a semmittevésre – mondta Zsigó Róbert.