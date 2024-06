A Városföldi Természetjáró Klub 28 éve működik. Nagyné Balog Erzsébet klubvezető az út kapcsán összegezte élményeiket és visszatekintett az elmúlt közel három évtizedre.

A 28 éves Városföldi Természetjáró Klub a napokban a Dunakanyarban túrázott

Fotó: Beküldött fotó

– 28 éve járjuk az országot. Hazánk hegységeit bejártuk, minden 900 méter feletti csúcsot megmásztunk. Egy alkalommal a Tisza-tónál táboroztunk le, de a harmadik nap végén megállapítottuk, mi a hegyek között jobban érezzük magunkat – mondta, majd további részleteket osztott meg.

– Kezdetben csak egy-egy napra mentünk busszal. Igény volt a több napos túrákra, ezért 3-4 naposra terveztük, de annyian akkor még nem voltunk, hogy megtöltsünk egy buszt, ezért vonatoztunk. A csoport tagjai azonban egyre szaporodtak, ma már kettő buszt is meg tudnánk tölteni. Ahogyan a klubtagok emlegetik; „Ide csak kihalásos alapon lehet bekerülni.” Évente két hosszú hétvégét, 1-2 alkalommal 1 napos kirándulást szervezünk. „Profilunk” a túrázás. Az útvonalat mindig úgy tervezzük, hogy a lassabb, fiatalabb túratársak is meg tudják tenni, illetve van nehezebb, hosszabb táv is – tette hozzá.

A vidám csapatban a tagok életkora jelenleg 1 és 76 év között mozog. Van olyan túratárs, aki pici gyermek volt a kezdetekben, ma már gyermekét hozza kirándulni. Egy-egy kirándulás csapata nem azonos. Mások mennek az egynaposra, és mások a két-három-négy napos kirándulásokra. Akadt, aki csak egyszer tartott a csapattal, viszont van olyan túratárs, aki rendszeresen részt vesz. Jellemzően az idősek, kisgyermekesek az egy napos programokat választják. Az eltelt 28 év alatt közel 1200 fő utazott a klub keretében, mely 500 különböző személyt jelentett.

– A klub vezetőjeként látom, hogy szükség van az ilyen közösségi együttlétekre, a község lakói igénylik, várják ezeket a kirándulásokat. Sajnos az utazási, szállás költségek egyre magasabbak. Mi olcsóbb kategóriájú szállást választunk, magunk főzünk, így próbáljuk megfizethetővé tenni a 3-4 napos programot. Az egynapos kirándulásokon csak utazási költséget kell fizetni. Továbbra is keressük azokat a helyeket melyek 2-3 óra alatt megközelíthetőek, különböző nehézségű túraútvonal érhető el, és tartalmas kikapcsolódást kínálnak minden korosztály számára – jegyezte meg Nagyné Balog Erzsébet, végül beszámolt a legutóbb kirándulásukról.