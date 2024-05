Szeberényi Gyula Tamás elmondta: az említett szavazókörben az egyik választópolgár a delegáltakon kereste a szavazás ellentételezését, illetve a szavazókör előtt egy választópolgár a várakozóknak elmondta, hogy pénzügyi juttatásért cserébe – mint a képviselő fogalmazott – a baloldali pártok fedőszervezete, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület jelöltjére kellett szavazni. Azt is elmondta, hogy egy fehér kisbusszal hozták őket és végül ott fizették ki a megígért 5-10-15 ezer forintot – mondta az országgyűlési képviselő.

Balról: Jánosi István, dr. Szeberényi Gyula Tamás

Fotó: Horváth Péter

Jánosi István, a Fidesz–KDNP jelöltje, a választás nyertese az ügyben feljelentést tett, ami alapján elindult a nyomozás. 2024. januárjában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr Főkapitányság vádemelési javaslattal küldte meg az iratokat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek.

– A főügyészség a vádat megalapozottnak találta és a választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat egy 55 éves nő ellen, aki 5 ezer forintot fogadott el azért, hogy az MSZP és DK által dominált Szövetség a Hírös Városért Egyesület jelöltjére szavazzon

– mondta Szeberényi Gyula Tamás.

A vád szerint a választás napján a baloldali szervezet kampánycsapata által használt autó járta a körzetet és anyagi ellenszolgáltatást ígért azoknak, akik rájuk szavaznak.

Az ügy vádlottja elismerte, hogy a választás napján lakása előtti útszakaszon 5 ezer forintot vett át azért, hogy a baloldali Szövetség jelöltjére szavazzon. A vádlott a pénz átvétele után a szavazatát le is adta.

A Kecskeméti Törvényszék a vádlott bűnösségét a váddal egyezően megállapította és tárgyalás mellőzésével próbára bocsátotta. A döntés azóta jogerős lett.

– Az MSZP, a DK és az LMP-s Tóth Szilárd által fémjelzett Szövetség választási bizonyítványa jogerős, választási csalást követtek el az érdekükben.

Ezen jogerős határozat előtt is gyanúba keveredett a Király József és társai által vezetett szervezet. 2021 második felében az azóta DK-s Bodrozsán Alexandra vádolta meg Király Józsefet azzal, hogy az előválasztáson szavazatokat vásárolva próbálja őt legyőzni. Kölcsönös vádaskodások után végül a választási sikerük érdekében az egész ügyet szőnyeg alá söpörték – mondta a honatya, és hozzátette: – Felszólítjuk Király Józsefet, valamint az MSZP és a DK fedőszervezetének, a Szövetség a Hírös Városért Egyesületnek a jelöltjeit, hogy ne csak szóban legyenek a tisztességes kampány mellett, hanem tartózkodjanak a június 9-i választáson is a választási csalásoktól. Baloldali szervezetként úgysem a hagyományok tisztelői, hát szakítsanak a szavazatvásárlós hagyományaikkal is! – nyomatékosította Szeberényi Gyula Tamás.

Jánosi István elmondta, hogy jelenleg is vannak szavazatvásárlásra utaló jelek a választókerületében. Mint fogalmazott, minden erejükkel azon lesznek, hogy az ilyen tevékenység ellen megtegyék a szükséges lépéseket.