Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője a baon.hu-nak kiemelte: veszélyes időket élünk, több mint két éve a szomszédunkban dúl egy háború, amely sok szenvedést és gazdasági nehézségeket is okoz Európában, Magyarországon is. A Kormány legfontosabb feladata az, hogy megőrizze a magyar emberek, a magyar családok békéjét és biztonságát. De ezekben a háborús időkben is hozunk olyan döntéseket, amelyekkel a településeket fejleszteni tudjuk.

A képen balról jobbra: Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője és Kovács László Bácsbokod polgármestere

Fotó: Pozsgai Ákos

Az útfelújítás legfontosabb célja, hogy kényelmesen, biztonságosan tudjanak közlekedni a bácsbokodiak. – Van tervünk még bőven, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban is azt szeretnénk, hogy tovább épüljön és szépüljön Bácsbokod – fogalmazott a képviselő. Hozzátette: 38 nap múlva európai uniós és önkormányzati választás lesz, ilyenkor van ideje a számvetésnek. – Az elmúlt öt évben nagyon sok minden történt Bácsbokodon. Teljesen felújították az iskolát, több utcát, a polgármesteri hivatalt és a művelődési házat is felújították, minibölcsődét sikerült építeni és átadni, illetve sikerült a Baja és Bácsbokod közötti utat teljes hosszában felújítani. Még nagyon sok minden történt. Azt gondolom, hogy van tervünk még bőven, úgyhogy Kovács László polgármester urat jó szívvel ajánlom a bácsbokodiak figyelmébe, mert ő a garancia arra, hogy Bácsbokod a következő időszakban is fejlődjön – fogalmazott Zsigó Róbert.

Kovács László polgármester a baon.hu-nak hangsúlyozta: örülnek, hogy meg tudták valósítani ezeket a beruházásokat, hiszen minden település életében kiemelten fontos, hogy a belső úthálózat minél korszerűbb legyen. – A jövőben is arra törekszünk, hogy minél több utunkat meg tudjuk újítani. Ennek érdekében a testület elkülönített egy forrást, amiből több utcának az útfelújítási terveit fogjuk elkészíteni ebben az évben, annak érdekében, hogy a későbbi pályázatokon már úgy tudunk részt venni, hogy már kompletten dokumentációk állnak rendelkezésünkre – mondta.