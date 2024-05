Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást péntekre vonatkozóan.

Ezeken a helyeken dolgoznak az utakon

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

– burkolatjavítást végeznek az újhartyáni szakaszon. A 41-es és a 47-es kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Röszke felé pedig a külső és a leállósáv járható. A 44-es kilométernél fekvő Újhartyán csomópont lehajtó ágát is lezárták a főváros felé.

– Lajosmizse térségében, a 68-as és a 74-es kilométer között is terelik a forgalmat szalagkorlát csere miatt. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad.

– a Röszke felé vezető oldalon, a 108-as kilométernél lévő Kiskunfélegyháza-észak csomópont felhajtó ágát lezárták felújítási munka miatt. Kerülni a 102-es kilométernél a Kunszállás csomópontnál vagy a 114-es kilométernél a Kiskunfélegyháza-dél csomóponton keresztül lehet.

– két szakaszon is az elválasztósáv kaszálását végzik és az autókból kidobált szemetet szedik össze. A 17-es km-től a 24-es km-ig az M51-es és az M0-s autóút csomópontja között mindkét pályaoldalon, valamint a 112-es kilométertől a 120-as kilométerig Kiskunfélegyháza és a Petőfiszállás pihenőhely között a Budapest felé vezető oldalon lassan mozgó gépláncra számítsanak a belső sávban!

Főutak:

Az 5-ös főúton,

– Kecskemét átkelési szakaszán, a 86-os kilométernél útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható.

– Alsónémedi határában aszfaltoznak. A 25-ös kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a terelőutat sárga táblák jelölik.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás átkelési szakaszán, a 35-ös kilométernél a vasúti átjárót újítják fel. A forgalmat terelőútra irányítják.

Az 53-as főúton,

– Soltvadkert határában a vasúti átjárót építik, ezért azt lezárták. A 36-os kilométernél szervizúton halad a forgalom.

– szintén Soltvadkert közelében, a 40-es kilométernél építési munka miatt félpályás lezárás van érvényben.

– Soltvadkert és Pirtó között, a 42-es kilométernél is a vasúti átjáróban dolgoznak. A forgalmat ugyancsak helyben kiépített terelőútra irányítják.

Az 54-es főúton,

– Soltvadkert közelében, a 43-as és a 44-es kilométer között körforgalmat építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza az áthaladást.

– Császártöltés közelében, a 71-es és a 74-es kilométer között építési munka miatt a fél útpályát lezárták.

Az 55-ös főúton, Bajánál a Türr István Duna-hídon kátyúznak. A 103-as és a 105-ös kilométer között félpályás korlátozás van érvényben.

A 441-es főúton, Nagykőrösön, a 17-es kilométernél új csomópontot építenek. Félpályás lezárás van érvényben.

Alsóbbrendű utak:

Bács-Kiskun vármegyében, az 5205-ös jelű Örkény-Tass összekötő úton a vasúti átjárót újítják fel, Kunszentmiklósnál. A 34-es kilométernél a járműveket helyben kiépített terelőútra irányítják.

Kamionstop:

Az ünnepi kamionstop május 19-én (vasárnap) 6 és 22 óra között, valamint május 20-án (hétfőn) ugyancsak 6 és 22 óra között lesz érvényben.

Március 1-jétől a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad „hazagurulni”, ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik.