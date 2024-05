Már 10 óra előtt kígyózott a hosszú sor a Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete előtt, ugyanis a kicsik már nagyon várták ezt a napot, amikor egy kis időre igazi tűzoltónak érezhették magukat. Sokan saját tűzoltóruhában és sisakban érkeztek. Azok pedig, akiknek nem volt egyenruhája, felpróbálhattak egyet, amiben aztán például örömmel be is ülhettek egy tűzoltó autóba.

Egy napra minden gyermek tűzoltó lehetett Kecskeméten

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A katasztrófavédelem munkatársai nagyon izgalmas programokkal várták a kicsiket. Ezen a napon a gyerekek szinte mindent kipróbálhattak a laktanyában: tűzoltóautóra mászhattak, lecsúszhattak azon a bizonyos tűzoltó csövön, vízsugárral célba is lőhettek, sőt egy igazi tűzoltó tömlő használatát is elsajátíthatták, miközben a pázsitot is megöntözték.

Megismerhették a tűzoltók munkáját

Próbariasztásokat is tartottak a nap folyamán, melyeknek köszönhetően a jelenlévők megfigyelhették azt, hogy milyen gyorsan és fegyelmezetten készülnek el és indulnak útba a tűzoltók, hogy segítsenek a bajbajutottakon.

Ottlétünkkor igazi bevetés miatt is szólt a sziréna, így a gyerekek azt is látták, hogy mi történik a laktanyában éles helyzetben. Ugyanis a tűzoltóknak gyermeknapon is készen kell állniuk, mert bármikor jöhet egy riasztás. Bátran állíthatjuk, hogy a kicsik mellett a felnőttek is nagyon jól érezték magukat, az apukák is érdeklődve figyeltek és előszeretettel próbálták ki gyermekeikkel együtt a tűzoltó eszközöket.