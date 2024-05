Május 23–26. között rendezik meg Horvátországban, Porecben a hiphop tánc világbajnokságot, melyen a TST New Generation és Duka Viktória is profi kategóriában képviselheti Kecskemétet és hazánkat. A TST-sek rengeteg díjat nyertek már, nem először lépnek a világbajnokság zsűrije elé sem. Tavaly is kiválóan szerepeltek. Egyéniben Duka Viki nyakában arany, Molnár Lilláéban pedig bronz csillogott. A formáció pedig éppen hogy lemaradt a dobogóról. Most sokkal felkészültebbnek érzik magukat, edzőjük, a TST tánciskola vezetője Váczi Niki szerint nagy esélyeik vannak a dobogóra, mind formációban, mind egyéniben. Idén sokkal erősebb koreográfiával készültek.

Váczi Niki edző és a TST New Generation, kijutottak a hiphop világbajnokságra

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Szenvedély, alázat és kitartás

A New Generation négy éve óta jól összeszokott csapat, mely már önmagában kiemelkedő. Ennyi ideig nem szoktak együtt táncolni fiatalok. Tagjai: Molnár Lilla, Molnár Hanna, Duka Viktória, Szikszai Csenge, Vörös Lara és Varga Lénárd. Váczi Niki nagyon büszke rájuk. A korosztályuk vegyes, 8–-16 évesek. Keményen küzdenek, a tánc iránti szeretetük és alázatuk példaértékű. Még a Covid alatt, az online órák sem rettentették el őket. Nagyon nagy az összhang közöttük, mely tökéletesen érzékelhető is a táncukban. Sikereik jó példát mutatnak, motiválják a többi táncost.

Viki – hétévesen már világbajnok lett

A csapat legfiatalabb tagja Duka Viktória. A 8 éves diáklány a Református Általános Iskolába jár. Tavaly egyéni aranyat szerzett a vb-n. Minden verseny előtt imádkozik, hogy nyerjenek. S ez gyakran így is van. Imád csapatban táncolni, de még ennél is jobban szereti, ha szólózik, mert olyankor csak magára koncentrálhat. Ha elrontja, másnak nem árt vele.

Lara – sok barátra lelt

A 12 éves Vörös Lara a Kecskeméti Református Általános Iskolában 6. osztályos. Öt éve táncol. Nagyon jól érzi magát a TST-ben, rengeteg pluszt ad az életéhez a rendszeres testmozgás, a tánc, imádja a zenét és sok barátra talált.

Lilla – szólóban is kimagasaló

Molnár Lilla 13 éves és a Vásárhelyi Pál Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Nemcsak a New Generation tagjaként, hanem egyéniben is számos sikert elkönyvelhetett már. Tavaly a világbajnokságon egyéni bronzérmet szerzett. Vallja, jobban szeret csapatban táncolni, jobb érzés számára, ha nem egyedül van a színpadon.

Hanna – Magabiztosabbá vált

Molnár Hanna 11 éves és a Vásárhelyiben tanul. Testvére tánc iránti szenvedélye, sikerei példaképként állt előtte, így ő is a tánc mellett döntött. A tánc sokat hozzáadott az életéhez, magabiztosabb lett a mindennapokban, akár egy felelésnél, akár egy iskolai szereplésnél vagy egyszerűen csak a hétköznapokban. Bár a versenyeken még mindig kicsit lámpalázas, de csak első tánclépésekig.

Csenge – a tánc segíti a stressz levezetését

Szikszai Csenge az egyik legidősebb. Most 15 éves, a Kada középiskolába jár. Négy éve táncol a TST-ben. Amellett, hogy imádja a zenét, a táncot, a TST-ben egy igazi közösségre talált. Az első formációja a New Generation volt, azonnal egymásra hangolódtak a többiekkel. Ráadásul a tánc a mindennapi stressz levezetésében is segít neki.

Lénárd – bármikor ki mer állni önmagáért

A csapat egyetlen fiú tagja: Varga Lénárd. A 16 éves tehetség a Katedra gimnázium emelt szintű informatikai szakán tanul. Elmesélte: 2018-ban jelentkezett a TST-be táncolni. Túlsúlyos kisfiú volt, és egy mozgásformát kellett választania. A tánc mellett döntött. Váczi Niki edző azonnal meglátta tehetségét a mozgása alapján, a plusz kilók ellenére is. Elég hamar bekerült több táncformációba is, a kilók pedig szépen olvadtak le róla, miközben versenysikerei gyarapodtak. A tánc nemcsak a fogyásban segített számára, de rengeteg önbizalmat adott számára, és bármikor ki mer állni önmagáért.

Még mindig gyűjtenek az útra

Váczi Niki végül elmondta: a világbajnokságra való kiutazás és a néhány nap ott tartózkodás sok pénzbe kerül, melyet a családok nem tudnak megfinanszírozni, ráadásul van, ahol két gyermekről van szó. Éppen ezért továbbra is szponzorokat keresnek. Már többen segítségüket nyújtották, többek között Kecskemét önkormányzata, Helvécia önkormányzata és Sipos László kecskeméti önkormányzati képviselő.